充電成本高 Citi Bike今年二度漲價

Citi Bike將於10日進行今年的第二次漲價，以應付電動自行車及其充電設施的高昂成本。(本報檔案照)

Citi Bike將於10日(周一)進行今年的第二次漲價，以支付電動自行車及其充電設施的高昂成本。根據管理該單車的Lyft 公司表示，此次調價旨在支持建設能自動為電動自行車充電的停車站，從而減少人力成本和環境污染。

此次費用調整，Citi Bike的年度會員費和單次30分鐘內的行程費用將維持不變，分別為219.99元和4.79元，日票價也將保持在19元。但從10日起，會員使用電單車的每分鐘費用將從0.20元調整至0.24元，非會員的費率也將從每分鐘0.30元上調至0.36元。此外，如果會員騎行單車超過45分鐘，超出部分將按每分鐘0.24元計費，非會員超過半小時的費率則為每分鐘0.36元，此前分別為0.20元和0.30元，

電單車的優惠票價將提升到每分鐘0.12元，但超過45分鐘的行程，每額外一分鐘將收費0.24元。同時，會員騎電單車進出曼哈頓的行程，如果少於45分鐘，最高收費將從4元提高到4.8元。其他電單車行程則沒有上限。

根據報告，Citi Bike的1萬5000輛電動自行車極受歡迎，儘管只占車輛總數的三分之一，卻占了三分之二的使用量，Lyft現計畫將電單車的比例提高到一半，成本也因此增加。另外，由於單車停靠站原本並未設計用來放置電動自行車，電單車當前只能在倉庫內充電，需要大量的人力和運輸車從全市各地的租賃站點將虧電車輛回收，集中充電或更換電池後，再人工放回各租賃站點，此舉不僅人力成本巨大，也為紐約市 的街道增加了擁堵和汙染。