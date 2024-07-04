我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

充電成本高 Citi Bike今年二度漲價

記者高雲兒╱紐約報導
Citi Bike將於10日進行今年的第二次漲價，以應付電動自行車及其充電設施的高昂成本。(本報檔案照)
Citi Bike將於10日進行今年的第二次漲價，以應付電動自行車及其充電設施的高昂成本。(本報檔案照)

Citi Bike將於10日(周一)進行今年的第二次漲價，以支付電動自行車及其充電設施的高昂成本。根據管理該單車的Lyft公司表示，此次調價旨在支持建設能自動為電動自行車充電的停車站，從而減少人力成本和環境污染。

此次費用調整，Citi Bike的年度會員費和單次30分鐘內的行程費用將維持不變，分別為219.99元和4.79元，日票價也將保持在19元。但從10日起，會員使用電單車的每分鐘費用將從0.20元調整至0.24元，非會員的費率也將從每分鐘0.30元上調至0.36元。此外，如果會員騎行單車超過45分鐘，超出部分將按每分鐘0.24元計費，非會員超過半小時的費率則為每分鐘0.36元，此前分別為0.20元和0.30元，

電單車的優惠票價將提升到每分鐘0.12元，但超過45分鐘的行程，每額外一分鐘將收費0.24元。同時，會員騎電單車進出曼哈頓的行程，如果少於45分鐘，最高收費將從4元提高到4.8元。其他電單車行程則沒有上限。

根據報告，Citi Bike的1萬5000輛電動自行車極受歡迎，儘管只占車輛總數的三分之一，卻占了三分之二的使用量，Lyft現計畫將電單車的比例提高到一半，成本也因此增加。另外，由於單車停靠站原本並未設計用來放置電動自行車，電單車當前只能在倉庫內充電，需要大量的人力和運輸車從全市各地的租賃站點將虧電車輛回收，集中充電或更換電池後，再人工放回各租賃站點，此舉不僅人力成本巨大，也為紐約市的街道增加了擁堵和汙染。

Lyft在宣布這次費用調整時指出，「高於預期的電池更換、保險和車輛開支使得電單車運營的成本超出了預算。」為此，Lyft正在試點充電停靠站，並已在地獄廚房和布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)使用這些新設施，公司認為，如果能將20%的停靠站電氣化，就可以將現場更換電池的次數削減90%，但這需要與市交通局和愛迪生電力公司(Con Edison)的合作。

Lyft正在試點充電停靠站，並已在地獄廚房和布碌崙(布魯克林)綠點(Greenp...
Lyft正在試點充電停靠站，並已在地獄廚房和布碌崙(布魯克林)綠點(Greenpoint)使用這些新設施。(記者許君達╱攝影)

Lyft 布碌崙 紐約市

上一則

紐約客談／治安差 財產安全何在

下一則

中國高校北美校友會 千人夏季野餐

延伸閱讀

高溫氣候充電當心 電動車續航力降低、電池損耗增加

高溫氣候充電當心 電動車續航力降低、電池損耗增加
班森賀民宅大火4人傷 疑鋰電池釀禍

班森賀民宅大火4人傷 疑鋰電池釀禍
紐約客談／電單車事故種類多 安全性需再衡量

紐約客談／電單車事故種類多 安全性需再衡量
布碌崙華婦騎電單車出車禍 撞頭身亡

布碌崙華婦騎電單車出車禍 撞頭身亡

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05
就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，遭警擊斃。(取自X平台)

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

2024-06-30 22:40

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害