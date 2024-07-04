遊民到華埠餐廳乞討 搶錢未遂被捕

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

一名非洲裔女性遊民 近日在曼哈頓華埠 的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。市警五分局警員於當日下午將此女子抓獲，她目前被控輕微盜竊罪(petit larceny)，在押等待過堂。

在喜運來大酒家工作的趙女士透露，這名非裔女子拿著收錢的杯子在2日下午12時55分左右進入餐廳試圖乞討，在看到客人剛剛放在企台買單的現金後快速拿了共計70多元現金意圖逃跑。客人迅速反應過來將其捉住後，餐廳的經理和員工一齊上前用點心推車堵住該女子逃跑去路。

趙女士隨即在下午12時56分第一次致電911報警，與此同時，該女子多次試圖掙脫，甚至還咬了喜運來的經理意圖逃跑。因警察遲遲未到，趙女士1時02、06、07分多次致電催促。在堵了這名女子大約20分鐘後，因餐廳員工不想引起其餘顧客的恐慌，在留下女子照片後便就讓她離開。

管轄華埠的五分局警員在該女子離開後才趕到餐廳，但還是於當日下午將該女子抓獲。根據警方的消息，該女子41歲，居住在離華埠不遠的加薩林街家庭收容所(Catherine Street Family Respite Shelter)。警方透露，該名女子未被釋放，她被控輕微盜竊罪，等待過堂。

由於遊民所過於集中，遊民引發的治安問題一直是華埠居民關注的重點。儘管這是趙女士第一次經歷這樣明目張膽的遊民犯案，但她也說「周邊的治安愈來愈差了」。華埠中華公所的英文秘書梅英達與蔡韋儀也表示，如今在華埠街頭遊蕩的遊民愈來愈多，讓他們在街頭行走時都頗感不安。「尤其是包厘街附近經常能看到遊民，街上遇到的話我也會試圖跟他們保持距離」。

此前也有消息稱，紐約市府正計畫在曼哈頓下城Peck Slip小學(P.S. 343)旁開設新遊民所，位於直通華埠的珍珠街(Pearl St) 。而此舉更是遭到了該小學家長的極力反對，家長教師協會已經發信表示，如果該地點必須設立遊民所，至少是一個「家庭遊民所」。但目前來看，該遊民所很可能將主要提供給無家可歸的單身男子。