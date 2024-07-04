紐約客談／治安差 財產安全何在

最近一月發生的偷竊和搶劫案件，讓人懷疑財產安全是否存在。

先是兩周前的皇后區 發生一起入屋盜竊案，夫妻倆白天辛辛苦苦上班，回到家發現被翻得亂七八糟，損失金額雖然不多，卻讓周邊鄰居感到小賊實在猖狂；知情人說，亞裔 社區被盯上，主要是因為大家都知道亞裔把現金放家裡，還是要存銀行。

巧了，過了不到一禮拜，多名銀行帳戶被盜竊、存款不翼而飛的受害人在銀行門前示威。有人說，又不是銀行吞你的錢，和銀行較什麼勁？一聽就是不了解內情的，稍微翻翻美國這兩年銀行帳戶和身分被盜竊的案子，簡直多如牛毛，犯罪分子當然需要嚴懲，可是銀行的不作為也起到了推波助瀾的作用，也讓許多用戶在被盜後，更感心灰意冷。

既然不放家裡也不存銀行，不如帶在身上好了。近日一位居民又反映，在商場吃飯，只是倒個垃圾的功夫，包就不見了！調取監控才發現，兩竊賊一人望風，一人伺機偷走，周圍人來人往，都沒人發覺，可謂是藝高人膽大。監控容易找到，竊賊就沒那麼容易找到，5000多元錢辛辛苦苦賺來的錢，就這麼不見了。

所以，錢到底放哪裡才安全？是否有一個真正安全的地方可以避免這些意想不到的損失？答案仍然模糊。老百姓能做的，不過是多安裝攝像頭、給帳戶加七八層密碼、逛街隨時檢查包袋而已，雖然很累，但是也不得不這麼做。

但可悲的是，當個人措施已經做到極致，社會整體的安全保障措施依然顯得不足。財產安全是否存在，在當前環境下似乎是一個不斷被挑戰的問題。我們呼喚更有效的社區和政府介入，以及法律和技術方面的創新解決方案，不要讓財產安全成為一個空話。