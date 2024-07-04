防郵件盜竊措施 孟昭文籲郵政局落實

孟昭文將持續監督郵局整改，確保所有建議得到有效實施，以保障皇后區居民的郵件安全。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 國會眾議員孟昭文 3日表示，美國郵政 局(USPS)將在落實一系列措施，旨在解決其在處理郵件盜竊增加問題上的管理不善。孟昭文說將持續監督進程，確保所有建議得到有效實施，以保障皇后區居民的郵件安全。

據悉，美國郵政局檢查總署(United States Postal Service's Office of Inspector General)在今年1月應孟昭文要求，針對皇后區郵件盜竊問題進行了首次專門調查。5月底發布的調查報告中指出，郵政局在部署和安裝防盜措施方面存在諸多問題，並提出許多改進的建議。

報告顯示，預防措施未能在皇后區有效地實施和部署。首先，大部分安裝的高安全性收集箱未被郵政局妥善追蹤，到今年為止，提供給皇后區郵政局的電子箭鎖中僅安裝38%，且三個當地郵政局未妥善保管加強安全的67把箭鎖鑰匙。另外，藍色收集郵箱箱和綠色中轉郵箱沒有被維護，許多郵箱存在門縫，並有腐蝕、開裂或缺少螺栓的問題，增加了郵件被盜的風險。

為了解決這些問題，報告中提出了七項建議，包括改進全國範圍內的防盜措施部署計畫、區分不同類型收集箱的管理系統更新、以及強化綠色中繼箱檢查和追蹤的七項建議。這些建議的實施截止日期從2024年10月至2025年4月不等，郵政官員目前正積極推動這些改變。