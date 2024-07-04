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市警總局：遊民露宿街頭問題嚴重

記者范航瑜／紐約報導
市長亞當斯3日在市警總局與市警總局局長卡班召開記者會，公布犯罪數據。(記者范航瑜／攝影)
市長亞當斯3日在市警總局與市警總局局長卡班召開記者會，公布犯罪數據。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長卡班(Edward Caban)3日在市警總局召開記者會，公布了上半年犯罪數據，並提到遊民露宿街頭問題嚴重，卻長期未得到重視。亞當斯表示這一情況「無法接受」，將盡快採取措施解決。

亞當斯強調，東村14街從第一大道至勒辛頓大道(Lexington Ave)一帶，遊民和犯罪問題尤為嚴重。他表示自己多次到訪這一地區，目睹了從河邊一直到勒辛頓大道(Lexington Ave)的混亂場景：遊民和毒販橫行，塑膠袋堆積入山，還有遊民在塑膠袋下睡覺。亞當斯還提到14街邊的攤販也阻礙了道路通行，並提到法拉盛的羅斯福大道(Roosevelt Avenue)也存在類似問題。

他說，非法菸草店亂象叢生，儘管不少店鋪已被查封，但餘毒仍舊存在。「我們不能在這樣的混亂的城市裡生活，」亞當斯說這一情形已「無法接受」。他多次嘗試與當地警察交流，讓他們也去實地走訪，調查這一問題。「我們需要立即解決14街的問題，不只是一時解決了又出現。」

市警總局發言人表示，這片地區於13分局轄區和九分局轄區的交界，兩邊都應該負責，都有時也難免形成管理真空。目前，市警已在該區部署了24小時的警察巡邏。「我們已經在努力，但我們也知道這將任重道遠，」發言人說。

最新公布的犯罪數據顯示，2024年上半年，紐約市的七大主要犯罪類別總體下降了約2%，與去年同期相比有所減少。謀殺案數量較去年下降了約16%，槍擊事件下降了約10%。然而，數據顯示，強姦和搶劫等其他犯罪類別相比去年有所上升。

隨著夏季到來和學校放暑假，公園等公共場所外出人員明顯增加，市警察局也將在夏天加大警力，密切關注公園等公共場所的安全問題，尤其是未成年人，並提到此治安問題很可能會演變成重大犯罪事件。6月24日，一名21歲女子在中央公園曬太陽時遭一男子試圖強姦，該男子日前已被捕。

亞當斯 遊民 法拉盛

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