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華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

21屆美國華裔小姐前10佳麗 均讀名校

記者高雲兒／紐約報導
經過三個月的線上和線下招募，「2024年度第21屆美國華裔小姐競選」已成功篩選出十位佳麗。(記者高傑文/攝影)
經過三個月的線上和線下招募，「2024年度第21屆美國華裔小姐競選」已成功篩選出十位佳麗。(記者高傑文/攝影)

經過三個月的線上和線下招募，「2024年度第21屆美國華裔小姐競選」已成功篩選出十位佳麗，她們於6月28日出席見面會並作自我介紹。這些代表新一代華裔女性的佳麗們，不僅天生貌美、多才多藝、表現自信，而且學識淵博，來自包括柏克萊加大耶魯大學、康乃爾大學、紐約大學和羅切斯特大學等頂尖學府。

這十位決賽佳麗分別是：來自香港的紐約大學學生李慧明，布碌崙(布魯克林)的巴魯克學院學生黃梓桐，康乃爾大學的譚晧尹、俞宙和關暐琳，來自中國成都的羅切斯特大學學生張丁元，柏克萊加大的林雅雯，迪安學院的潘家蕊，紐約大學帝勢藝術學院的朱婕寧，以及耶魯大學的何楚寧。

今年大賽的一大亮點是首次舉辦的短片比賽，主題為「助人為快樂之本」。佳麗們自拍創作的短片將於本月8日至28日在官方網站公開播出，供大眾點讚和專業評審評分，優勝者將獲得「最佳短片獎」和2000元獎金。

總決賽將在8月3日(周六)晚上11時半於康州金神大賭場宴會廳隆重舉行，特別嘉賓是TVB視帝陳展鵬，冠軍將代表美國華裔小姐選美會參加香港TVB舉辦的「國際中華小姐競選」，並參與紐約地區的社區活動，推廣華裔文化。

有興趣觀看這場盛會的朋友，可致電(917)686-0866購票或瀏覽官方網站www.MissChinesePageant.com查詢更多信息。

華裔 柏克萊加大 耶魯大學

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