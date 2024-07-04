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紐約公共安全巡邏隊籌款晚宴 政界與社區領袖出席

記者高雲兒／紐約報導
紐約公共安全巡邏隊日前舉辦慶祝成立三周年暨籌款晚會，多位政界與社區領袖出席。(記者高雲兒／攝影)
紐約公共安全巡邏隊日前舉辦慶祝成立三周年暨籌款晚會，多位政界與社區領袖出席。(記者高雲兒／攝影)

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)日前舉辦慶祝成立三周年暨籌款晚會，匯聚了多位政界與社區領袖，包括國會議員孟昭文、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫與鄭永佳、市議員黃敏儀，以及市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)。

孟昭文讚賞巡邏隊與紐約市警局及其它執法機構的緊密合作，共同維護社區平安。(記者高...
孟昭文讚賞巡邏隊與紐約市警局及其它執法機構的緊密合作，共同維護社區平安。(記者高雲兒／攝影)

官員在典禮上對巡邏隊給予表揚。理查茲為巡邏隊副隊長李啟基頒發了嘉獎狀，以認可其在提升社區安全方面的努力；孟昭文讚賞巡邏隊與紐約市警局及其它執法機構的緊密合作，共同維護社區平安。

金兌錫說，得益於PSP巡邏隊的加入，社區的治安更加穩定，他隨後向李啟基、顧問趙靖桉以及多名團隊成等頒發了榮譽證書；市議員黃敏儀則表揚了巡邏隊在法拉盛各處的巡邏效果，有效提高了居民的安全感。

李啟基在致辭中分享了團隊的多項成就，「自成立以來，我們不只是積極參與日常的社區服務，還舉辦了多場預防犯罪講座，將重要的安全信息及時傳遞給社區居民。此外，我們還與多個機構合作，為社區居民提供自衛課程，如擊術等。」他補充，巡邏隊正在積極招募具有愛心和責任感的新成員，以進一步加強團隊力量，有意加入的民眾聯繫他，電話為(917)682-4038。

109警局社區聯絡官黃凌欽、民事法官李昌永、中美商會會長江錦鑫以及華人洗籠協會會長厲勝利等出席。

孟昭文 法拉盛 眾議員

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