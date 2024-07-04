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華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

布碌崙區長辦公室 赴華人社區服務中心為耆老解惑

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙區長辦公室到班森賀華人社區服務中心辦講座。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙區長辦公室到班森賀華人社區服務中心辦講座。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)辦公室社代表日前在布碌崙華人社區服務中心為數十位華裔老人答疑解惑。這些華裔老人向區長辦公室反映了老人屋與可負擔住房缺乏等問題。對此，雷諾索辦公室代表表示，歡迎民眾在遇到任何問題時聯絡雷諾索辦公室求助，辦公室有中文服務。

雷諾索辦公室社區組織者喬杜里(Hassaan Chaudhary)和另一名辦公室代表出席了當天的活動。華社服務中心負責人羅添福全程為老人當翻譯。多位參與講座的老人表示，布碌崙需要更多的老人屋和可負擔住房。而且相關房屋申請的時間過長。對此喬杜里表示，市府目前正就是否通過會影響今後房屋建設的City of Yes計畫在全市徵詢民眾意見。他鼓勵民眾參與當地社區委員會會議，表達自己對該計畫的意見以及需要更多老人屋以及可負擔住房的呼聲。

很多老人對F線地鐵國王高速路(Kings Highway)等多個地鐵站缺乏電梯設施表達了不滿。對此，喬杜里表示，他會把居民的意見轉達給大都會運輸署(MTA)，他同時也鼓勵民眾直接給MTA寫郵件或打電話投訴書，這種方式更直接，也更有效些。

多位老人還反映了當地公園衛生間太髒，或者根本就不開，以及有些人行道旁的樹枝枯死多年也無人過問。對此，喬杜里鼓勵居民撥打311聯絡市府投訴。他補充說，311有中文服務。

喬杜里說，民眾遇到任何問題，都可聯繫市府相關部門解決。居民也可以每周三早9時至下午3時前往位於布碌崙Joralemon街209號的布碌崙區政廳求助，有中文翻譯。民眾也可就此在周一至周五上午9時至下午5時致電(718)802-3700或發送電郵至[email protected]向雷諾索辦公室選民服務部求助。其辦公室有說中文的工作人員提供幫助。

布碌崙 地鐵站 華裔

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