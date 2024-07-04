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華裔藝術家楊琳4幅油畫 BWAC展出

記者顏潔恩／紐約報導
華裔藝術家楊琳共四幅油畫作品被選入展覽，圖為楊琳的作品「陪伴」。(楊琳提供)
華裔藝術家楊琳共四幅油畫作品被選入展覽，圖為楊琳的作品「陪伴」。(楊琳提供)

迎接盛夏，紐約「布碌崙(布魯克林)海濱藝術家聯盟」(BWAC)近期將推出集合眾多藝術家作品的兩個主題展覽「康尼島藝術第三章」(The Art of Coney Island 3)、以及「在鄰里」(In the Neighborhood)，從藝術家視角觀察社區動態；來自中國重慶、現居布碌崙的華裔藝術家楊琳(Lin Melissa Yang)，共四幅油畫作品選入展覽，7月13日(周六)起至8月11日(周日)將開放給公眾免費欣賞。

BWAC畫廊指出，康尼島具有標誌性的「人民遊樂園」，是策畫「康尼島藝術第三章」主題展覽的最大靈感來源，這裡陽光明媚的沙灘、熱鬧的海濱步道、以及雜耍魔術表演等，富含生命力，給無數藝術家帶來啟發；此次將展出超過90名藝術家的作品，藝術形式多樣，包括素描、油畫、照片和雕塑等，盡顯康尼島之美。

而展出BWAC會員藝術家的「在鄰里」主題展覽，鼓勵觀眾從他們的作品中，探索其對周圍環境的抱持的個人看法；BWAC畫廊表示，有些作品可能會探索社區的物理環境，其他則會深入挖掘，摸索人類之間的互動、以及多重情感的內部結構，「每件作品都展現了人們對他們生活的地方，所產生的依戀。」

華裔藝術家楊琳各有兩幅作品在兩個展覽中推出，其中一幅命名為「陪伴」(companion)的油畫作品，為一個老人拿著書坐在門廊上，身邊趴著一隻寵物狗，將於「在鄰里」展覽中出現；她指出，這幅畫是新冠疫情期間，通過社交安全距離外觀察社區的好朋友而完成的畫作，圖中的寵物狗是男子的心肝寶貝，疫情時常看到他們在前院待著。

楊琳的作品「兩頂帽子」。(楊琳提供)
楊琳的作品「兩頂帽子」。(楊琳提供)

另幅畫則稱為「兩頂帽子」(Deux Chapeaus)，畫的是一個爸爸和小孩在眺望自由女神像，該父親的姿勢給人很強壯、偉岸的感覺；楊琳希望觀眾能從這幅作品中，感覺到很安心、有著正面向上的希望。

兩個展覽將在7月13日(周六)下午1時開幕，之後將於周末期間免費展出，時間是下午1時至傍晚6時，一直到8月11日；地點是BWAC畫廊，地址是布碌崙Van Brunt街481號。

康尼島 布碌崙 寵物

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