2.5元停車罰單新型詐騙莫上當

近日，紐約市民頻頻收到內容為要求支付2.5元停車罰單的詐騙短信，市府提醒民眾小心這種新型騙局，指市財政局從不會發短信給市民提醒收費。(取自金兌錫X帳號)

近日，紐約市 民頻頻收到內容為要求支付2.5元停車罰單的詐騙短信。市長亞當斯 (Eric Adams)2日提醒市民，小心這種新型騙局，指市財政局從不會發短信給市民提醒收費。

據了解，此類詐騙短信會告訴車主，若車主付清未付的停車費餘額，就可以免交25元的高額罰款。詐騙短信的付款連結中包含「nycitypay」的字樣，與紐約市政府官方網站「NYC City Pay」的名稱相似，而該網站正是居民支付城市服務、許可證及違章行為等費用的平台。

亞當斯表示，即使很多市民覺得自己總能免於騙局，但新型詐騙手段總是會不知不覺誘導市民交出個人信息。他也提醒到，財政局和市政支付(City Pay)是絕不會通過短信要求任何人付款。

儘管市政府官員沒有透露多少人收到了這條詐騙短信，但負責通訊事務的副市長李維(Fabien Levy)表示，他本人也收到了這條短信。州眾議員 議員金兌錫(Ron Kim)在社交媒體X上也表示收到過同樣的短信，他更分享說自己數年前曾因社交媒體上的詐騙而被騙取個人信息，而他因此不得不花費數月時間來確保身分信息安全，「這絕對是一場惡夢」。

許多人都認為這條詐騙短信的內容讓人啼笑皆非，因為常在紐約開車的人都會知道，一個停車罰款通常都會超過100元，遠高於短信中提到的2.5元或25元。如果讀者想要知道更多預防詐騙的辦法，可以上紐約州官方網站了解詳情 https://dos.ny.gov/scam-prevention。若在生活中遇到可能是詐騙的信息，可以致電官方311或(212)639-9675尋求幫助。