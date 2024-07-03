紐約州旅遊業疫後未完全恢復 州立公園遊客增

紐約中央公園。（特約記者曹馨元 / 攝影）

州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)2日公布報告顯示，儘管新冠疫情 過後紐約州 旅遊業有所恢復，到紐約州旅遊的國內和國際遊客大幅增加，但旅遊相關行業的就業人數仍比疫情前低4.3%。值得一提的是，大量遊客如今更願選擇戶外目的地，2023年紐約州立公園 的遊客人數相比2020年增加了9.1%。

在疫情期間，紐約的旅遊業共約損失了109億元的經濟收入，但到2023年已完全恢復，同年甚至比2019年還有7億9200萬元的增長，總產值達到340億元，使紐約州成為僅次於加州的全美旅遊業第二大州。而今年5月發表的一份報告顯示，紐約市遊客消費與稅收已經超過疫情前的水平。

「疫情過後，紐約迎來了大批遊客的回歸，但全州恢復的情況並不平均，有些地區還相對滯後」。狄拿玻利表示，莫霍克谷(Mohawk Valley)的旅遊業相關崗位仍減少了17%，北區(North Country) 和五指湖區(Finger Lakes) 也有相應的15.2%與11.8%的降低。長島(Long Island)和紐約中部(Central New York)的旅遊業崗位數量目前恢復得最接近疫情前水平。

除此之外，報告還發現紐約州迎來了31%的國內遊客增長，其中來自新澤西州的遊客占60%。而州立公園的遊客數量也體現了大幅上漲的趨勢。其中，尼加拉瀑布(Niagara Reservation)的遊客數量最多，接近950萬人次。包括品酒、蔬果採摘等農業類旅遊在紐約也有所上漲。