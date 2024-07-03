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施壓州府 民代籲降價恢復堵車費

記者范航瑜╱紐約報導
州議會催促霍楚恢復堵車費並降低費率，憂川普若上台或取消堵車費。(MTA)
州議會催促霍楚恢復堵車費並降低費率，憂川普若上台或取消堵車費。(MTA)

州長霍楚(Kathy Hochul)此前決定無限期推遲實施堵車費計畫，令民主黨進步派民代不滿；消息指出，有民代正考慮降低堵車費的收費標準，或採用根據壅堵程度調整的「動態定價」，以說服霍楚重新啟動該計畫。不過霍楚回應稱，高通膨的情況下無意重啟堵車費；而且有分析指，若川普再度上台，堵車費肯定會被取消。

據報導，數位州參議員正在討論一個「恰到好處」的堵車費價格，既要低到霍楚能接受，又要高到能為大都會運輸署(MTA)籌集足夠的資金。

「我和同事們已經在非正式地討論是否可以接受一個較低的價格，」代表曼哈頓西區的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)說。「沒有人堅持15元的標準，我們堅持的是堵車費對大眾交通的改善，以及街道安全和更清潔的空氣。」

霍伊曼沒有透露他認為合適的價格，但表示他會推動「動態定價」，即根據曼哈頓的壅堵程度來調整堵車費。

霍楚2日則回應稱，「在食品等東西的價格都在上漲的時候，再加上15元的堵車費是不合時宜的。」若需更改堵車費，霍楚或將需要召集議會召開特別會議，修改2019年授權該計畫的法律，重新進行堵車費的部分審批過程。該計畫已經經過交通分析師長達五年的分析。

現行法律要求堵車費每年為MTA建設項目帶來10億元的收入。霍楚暫停堵車費計畫，迫使MTA擱置了價值165億元的交通升級項目。如果要降低堵車費價格，這一收入門檻需要降低。如果堵車費價格降低，州議會還需為MTA找到新的資金來源來填補差額。

改變15元基本費用的舉措還需要獲得MTA董事會的批准，法律專家表示，這需要60天的公眾評論期。隨後，聯邦公路管理局(FHWA)還需要審查價格調整將對交通造成的影響。

除了行政障礙，堵車費的命運最終還可能取決於今年的總統選舉。在堵車費暫停的不到兩周前，川普曾在社交媒體上承諾「一上任就立即終止堵車費計畫」。

堵車費 霍楚 MTA

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