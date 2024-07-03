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福建三山會館、四海商會 慶香港回歸暨美國獨立日

特約記者曹馨元╱紐約報導
現場舞龍表演。(特約記者曹馨元 / 攝影)
現場舞龍表演。(特約記者曹馨元 / 攝影)

美國福建三山會館與美國福建四海商會2日曼哈頓華埠的且林士果(Kimlau Square)聯合舉行「慶祝香港回歸祖國廿七周年暨美國獨立日248周年」升旗儀式，紐約市議員馬泰(Christopher Marte)、中國駐紐約總領事館主任潘焱、領事趙新星均到場參加。

福建三山會館的王寅表示，會館在過去幾年中都有陸續舉辦慶祝香港回歸的活動，但這是第一次同時舉辦香港回歸與美國獨立日，代表了僑團對兩國友好的祝願，「希望僑團能起到推進中美關係的作用」。三山會館的候任主席鄭振和在致詞時也提到，慶祝香港回歸是想提醒旅美同胞銘記歷史，而慶祝美國獨立日則是希望僑團能學習與借鑑美國自由、民主、和平、法治的立國精神。福建四海商會的李光文議長也表示希望能學習美國的立國精神來護僑、治橋。

中國駐紐約總領事館主任潘焱則強調，只有祖籍國強大，海外僑胞才可以在異國他鄉挺起胸膛。他表示，正是林則徐近兩百年前的虎門銷煙才為華夏土地招致列強侵略，而在別名為林則徐廣場的且林士果慶祝香港回歸這一中國走向和平統一的重要歷程碑更是意義非凡。馬泰表示，作為代表華埠的市議員，他將繼續與社區僑團領袖一起為架起美中兩國關係的橋樑而努力。

本次活動以升起美中兩國國旗的儀式開場，並有舞龍、腰鼓、管樂隊的現場表演，有眾多社區僑胞參與，熱鬧非凡。

美國福建三山會館與美國福建四海商會2日曼哈頓華埠舉行「慶祝香港回歸祖國廿七周年暨...
美國福建三山會館與美國福建四海商會2日曼哈頓華埠舉行「慶祝香港回歸祖國廿七周年暨美國獨立日248周年」升旗儀式。(特約記者曹馨元╱ 攝影)

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