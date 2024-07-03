我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

華女店內用餐 提包遭順手牽羊

記者高雲兒／紐約報導
兩名華男在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，警方到場調查。(記者高雲兒／攝影)
兩名華男在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，警方到場調查。(記者高雲兒／攝影)

王女士(化名)沒想到，好好在法拉盛一店內吃飯，一回頭卻發現包袋已經不見，損失包中現金超5000元和多張銀行卡等；事後查看監控發現，竟是兩名華男在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，實在令人震驚。警方目前正在調查此事，尚未逮捕任何人。

根據警方和王女士的敘述，在6月28日上午11時24分左右，王女士在法拉盛緬街的黃金商城內吃飯完畢，正準備拿起放在另一邊座位上的包袋，卻發現包包莫名不見，「我一直沒有離開座位，就是剛剛把餐盤放回去的時候離開」。坐在她對面的女伴也是十分震驚，二人在詢問周邊的食客後，均表示毫無察覺。

王女士迅速報警，警方到達現場並詢問，在查看監控錄像後，發現兩位華人男性，一位假裝望風，一位倚靠在王女士座位一旁的圍欄上，並在王女士倒垃圾時，迅速伸手拿走王女士的包袋，然後逃之夭夭。

王女士焦急地表示，包中有5000多元，還有多張銀行卡。王女士的女伴回憶說，當時餐廳人來人往，十分熱鬧，沒想到竟有小偷在如此多目的環境中得逞，「實在是太嚇人了」。

坐在其後方的一名食客說，「還好我的包一直都帶在身上，現在的小偷真的猖狂」。王女士表示，希望警方能盡快找到嫌疑人，並恢復她的財物。她也提醒其他市民，在公共場所要更加小心看管個人財物，特別是在人多的場合。警方正調查此案，無人被捕。

兩名華男在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，警方到場調查。(記者高雲兒／攝影...
兩名華男在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，警方到場調查。(記者高雲兒／攝影)
警方查看監控錄像後，發現兩位華人男性，一位假裝望風，一位倚靠在座位一旁的圍欄上，...
警方查看監控錄像後，發現兩位華人男性，一位假裝望風，一位倚靠在座位一旁的圍欄上，並在王女士倒垃圾時，迅速伸手拿走王女士的包袋，然後逃之夭夭。圖為餐廳內情況。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 華人 華男

上一則

州府投資150萬 鼓勵少兒學游泳

下一則

史島華男伊州被補 遭指控洗錢

延伸閱讀

法拉盛教堂聖子耶穌雕像遭斬首 警調查是否為仇恨犯罪

法拉盛教堂聖子耶穌雕像遭斬首 警調查是否為仇恨犯罪
華文作家協會邀資深媒體人 分享採訪故事

華文作家協會邀資深媒體人 分享採訪故事
法拉盛牙醫師講座 傳授正確口腔保健

法拉盛牙醫師講座 傳授正確口腔保健
實惠牙科DC Dental 二位華裔牙醫加盟

實惠牙科DC Dental 二位華裔牙醫加盟

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死