華女店內用餐 提包遭順手牽羊

兩名華男在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，警方到場調查。(記者高雲兒／攝影)

王女士(化名)沒想到，好好在法拉盛 一店內吃飯，一回頭卻發現包袋已經不見，損失包中現金超5000元和多張銀行卡等；事後查看監控發現，竟是兩名華男 在眾目睽睽下，順手牽羊偷走了王女士的包，實在令人震驚。警方目前正在調查此事，尚未逮捕任何人。

根據警方和王女士的敘述，在6月28日上午11時24分左右，王女士在法拉盛緬街的黃金商城內吃飯完畢，正準備拿起放在另一邊座位上的包袋，卻發現包包莫名不見，「我一直沒有離開座位，就是剛剛把餐盤放回去的時候離開」。坐在她對面的女伴也是十分震驚，二人在詢問周邊的食客後，均表示毫無察覺。

王女士迅速報警，警方到達現場並詢問，在查看監控錄像後，發現兩位華人 男性，一位假裝望風，一位倚靠在王女士座位一旁的圍欄上，並在王女士倒垃圾時，迅速伸手拿走王女士的包袋，然後逃之夭夭。

王女士焦急地表示，包中有5000多元，還有多張銀行卡。王女士的女伴回憶說，當時餐廳人來人往，十分熱鬧，沒想到竟有小偷在如此多目的環境中得逞，「實在是太嚇人了」。