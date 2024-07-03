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史島華男伊州被補 遭指控洗錢

記者胡聲橋／紐約報導
史島華男在伊利諾州被州警逮捕，面臨洗錢指控。(伊利諾州警連署)
史島華男在伊利諾州被州警逮捕，面臨洗錢指控。(伊利諾州警連署)

一名史島華男近日在伊利諾州開車時被警方截停，警方在他的車上搜出了25萬元現金。這名華男隨後被逮捕，並被指控犯有兩項洗錢罪，這兩項罪都是一級重罪。

法庭文件顯示，6月25日，來自史島的40歲男子謝克忠(Kezhong Xie，音譯)和另一名37歲來自布碌崙(布魯克林)的男子在伊利諾州麥迪遜郡(Madison County)在高速公路上開車回紐約。兩人在開車過程中因為違反交通規則被執法人員截停。警察隨後使用警犬對這兩人的車輛進行的初步搜查顯示，車上有違禁物品。執法人員接著對車輛進行了仔細的檢查，在車輛地毯下面的一個空格內搜出了大約25萬元現金。

警方隨即逮捕了這兩名嫌疑人，將其帶回警局盤問。謝克忠聲稱這筆現金是他的一位朋友給的，但說話支支吾吾，無法提供朋友的詳細身分，也說不清楚這麼多現金的來源和用途。

謝克忠及其同夥的案件由隸屬於伊利諾州警(Illinois State Police)的西南伊利諾都會執法組提交給檢察部門。6月28日，謝克忠在麥迪遜郡法院過堂，他被指控犯有兩項洗錢罪。因為這兩項罪都是一級重罪，法庭決定繼續關押謝克忠，直至下次開庭，再討論取保候審的條件。

現在尚不清楚謝克忠的同夥是否也是華裔，也不清楚兩人是什麼關係，以及這名同夥是否也被起訴。

史島華男在伊利諾州被州警逮捕，面對洗錢指控。(伊利諾州警連署)
史島華男在伊利諾州被州警逮捕，面對洗錢指控。(伊利諾州警連署)

伊利諾州 華男 布碌崙

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