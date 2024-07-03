郭文貴案庭審 檢方作證結束

郭文貴案庭審檢方作證環節結束，預計陪審團本月內將決定其是否會被定罪。圖為郭文貴的庭審畫像。(路透)

經過超過一個月的庭審，中國富商郭文貴 涉嫌詐騙的案件2日完成了檢方作證環節。根據最後一名檢方證人的證詞和證據，郭文貴被指與包括詐騙、洗錢、威脅他人等在內所有涉嫌犯罪的行為均有關聯。

最後一名檢方證人博什克(Jessica Bolchko)是聯邦調查局(FBI)調查員，負責檢查在郭文貴及其同案犯王雁平等人被捕後所搜出的數百個電子設備並轉錄其中內容。博什克的證詞顯示，執法機構搜查的地點包括郭文貴的新州豪宅、在紐約居住的高級公寓、王雁平在紐約的住所等地，查獲的證物包括大量手機、電腦和SIM卡等。

根據此前在法庭亮相過的證詞和證據，郭文貴在其團隊所操作的複雜的資金流動中把自己摘得很乾淨，在接收投資 款、跨境電匯以及奢侈品消費等環節中，均以其他人之名簽署合同或法律文件。在2022年申請破產 時，他也在申報材料中稱自己名下沒有任何財產。而博什克的偵查結果則將郭文貴與這些行為聯繫起來，同時也與此前的證詞相互印證。

檢方展示的一段手機通信紀錄顯示，身在英國的郭文貴之子郭強欲從投資款帳戶中索取1000萬元自用，並分別與多名核心團隊成員詳細商討轉帳方式及所需的法律文件等內容。在另一隻手機中，通信紀錄詳細展示了一名郭文貴對於自己奢華生活的用心：在其中的一段WhatsApp聊天紀錄中，助理報告新購入的遊艇交付會有延遲，郭文貴則語音回覆，稱他「非常惱火」；另一段紀錄中，郭文貴則給助理詳細指示新州豪宅的裝修要求。

在另一隻查獲於曼哈頓雪梨荷蘭酒店(Sherry-Netherlands Hotel)郭文貴所住公寓房間內的iPhone手機中，執法人員在以「郭文貴」為名的電郵通信紀錄中發現了郭文貴支持者在美國證券交易委員會(SEC)、聯邦司法部(DOJ)和國會大廈外示威的照片，還有一張「通緝令」圖片，「通緝令」簽發自郭文貴成立的所謂「新中國聯邦」，圖中宣稱要懸賞1000萬元緝拿在郭文貴破產案中受託保管其被扣押財產的破產律師狄斯平斯(Luc Despins)。根據此前的證詞，狄斯平斯及其家人曾長時間遭到郭文貴支持者的包圍和騷擾。在電郵紀錄中，甚至還有一張狄斯平斯的家庭合照，遭遇最嚴重騷擾的狄斯平斯二女兒伊薩貝爾(Isobelle Despins)在其中被特別圈出。

在作證環節結束後，檢方在陳述總結陳詞時播放了一段影片。影片把郭文貴在多支直播中誇下海口的片段剪輯在一起，用郭文貴自己的話語反覆重申：「所有投資者，只要損失一分錢，我都無條件負責」。

根據程序，在檢方作證完畢後，郭文貴的辯護律師團隊還會邀請辯方證人出庭作證。雙方作證環節結束後，陪審團將進行表決，預計本月之內即可決定被告郭文貴是否會被定罪。此外，根據7月1日提交給法庭的文件，檢方已根據證詞和證據，將多人列入共謀名單，包括已經認罪的高級助手王雁平、在逃的合夥人余建明、郭文貴之子郭強、郭文貴團隊財務高管Alex Hadjicharalambous，以及包括四名基層群組「農場」的負責人。