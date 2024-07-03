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紐約客談／整治擺攤亂象 交流最重要

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)8大道非法擺攤亂象，近期市議員莊文怡聯合當地華人組織，計畫在教育宣導外，提議將8大道交61街改成允許擺攤的「開放街道」，以此鼓勵更多人申請牌照、轉成合法攤販；市議會內部當前正評估此方案的可行性，目前就社區意願看來，可能還將存在不小的挑戰，不過多年來都沒人能解決的問題，此提議至少能促進攤販和社區領袖間的對話和商討空間，就是好事。

多年來，當地民選官員想治理8大道擺攤亂象的陣勢都是「雷聲大、雨點小」，每次走訪社區街道，都把問題看在眼裡、嘴裡說著會找解決方案，結果官員不停換任，擺攤問題卻是只增不減；此次莊文怡提出的舉措，不管最後是否行得通，單是願意付諸時間和精力，確實就應加以表揚。

首先即將推動的教育宣導，派的是華人義工上街與非法攤販溝通，用熟悉的面孔、令攤販倍感親切的語言打感情牌，爭取讓愈多的攤販「改邪歸正」，接著再進行執法，這也算得上是仁至義盡；至於改61街為開放街道，讓合法攤販可以正大光明擺攤掙錢，確實是很好的方案，但可能會引發其他需要梳理的問題。

譬如，在地的餐飲業商家是否會同意讓更多攤販常駐，提高競爭力？當地居民是否能接受擺攤期間人流多和引發的吵雜聲，以及改成開放街道後減少的停車位？

若無法爭取到多數人的同意，一切會回到原點，而若已識別出這些問題，立法者又能如何再仔細規畫出更好的提議來說服眾人，是接下來很關鍵的步驟；但總體來說，至少這些行動促成了更多對話，對長久以來深陷問題的8大道而言，絕對必要。

8大道 華人 布碌崙

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