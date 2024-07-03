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「亞裔英雄」舞劇回歸 今夏演6場

特約記者曹馨元／紐約報導
由華裔舞蹈家陳惟潔編導的舞劇「亞裔英雄」今夏再次回歸曼哈頓的舞台，於7月到9月帶來六場以知名亞裔人物為靈感的舞蹈表演。(J Chen Project提供)
由華裔舞蹈家陳惟潔編導的舞劇「亞裔英雄」今夏再次回歸曼哈頓的舞台，於7月到9月帶來六場以知名亞裔人物為靈感的舞蹈表演。(J Chen Project提供)

由華裔舞蹈家陳惟潔(Jessica Chen)編導的舞劇「亞裔英雄」(AAPI Heros)在去年於美國華人博物館(MOCA)的演出廣受好評，今夏再次回歸曼哈頓的舞台，於7月到9月帶來六場以知名亞裔人物為靈感的舞蹈表演。

此次舞劇以全亞裔的班底打造，在現代舞的基礎上融入了大提琴、功夫以及影像等元素，全方位展示了另亞裔群體驕傲的各領域傑出人士。譬如功夫巨星李小龍，第一位好萊塢華裔女星黃柳霜(Anna May Wong)。此外，舞劇還將神話中的創世女神女媧及現象級的K-Pop風潮一幕幕展現在觀眾面前。

陳惟潔說，她創作這一舞劇的契機是在四年前新冠疫情席捲世界時，疫情封禁與日漸高漲的反亞裔情緒讓她意識到，在美亞裔群體需要一個團結、鼓舞士氣的力量。這就是為什麼她選擇用舞蹈的形式來告訴觀眾，亞裔對於美國社會、文化及歷史都有不可抹滅的貢獻。

陳惟潔也表示，去年「亞裔英雄」在美國華人博物館的演出全數售罄，而觀眾中數量不少的亞裔小孩及老人讓她頗有觸動。「我們想通過這一舞劇讓年輕的亞裔群體對自己的文化感到振奮，讓年長的亞裔群體為自己留下的文化感到自豪」。本次演出也會在入場時附贈一本填色小書，書中是一組更全面的「亞裔英雄」肖像，陳惟潔希望這能幫助亞裔兒童更好地了解自己的文化，也讓他們認識到他們的未來充滿無限的可能性。

由於美國華人博物館正在修繕之中，舞劇轉移到了曼哈頓東25街的一個演播室舉行，在7月、8月、9月每月月末均有場次。感興趣的讀者可以登入官方網頁購買門票：https://www.jchenproject.com/aapiheroes。

亞裔 博物館 華人

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