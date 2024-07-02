法拉盛牙醫師講座 傳授正確口腔保健

第一保健副總裁王惠嶽解釋如何正確使用醫療保險。(記者尤昱程／攝影)

第一健保(Health First)與王嘉廉社區醫療中心於7月1日在法拉盛福壽老人中心 舉辦「老年人牙齒護理與口腔健康」講座，由牙醫師親自講授如何預防口腔問題的發生，尤其針對長者最常遇到的牙周病提出預防方式，也藉此機會宣導醫療保險 使用方式。

福壽老人中心主任鄭石表示，該講座除了宣導保養口腔的觀念，更重要的是傳遞正確的醫療保險使用方式。他舉例，很多長者會使用假牙，而假牙使用一段時間後可能需要調整，很多華人 因為沒有保險或者付不起費用，就會找沒有執照的牙醫，這在華人社區很常見。

講座中，王嘉廉社區醫療中心牙醫師王翔分享了臨床上的經驗，他表示，華裔長者最常遇到的問題為牙周病，主因為很多華人沒有洗牙的觀念，可能從來沒有洗過牙，也不重視口腔護理，不使用牙線，「他們以為年紀大了，牙齒自然會變壞，但實際上不是這樣的。」

「多數人患有牙周病，但自己不知道。」王翔說，牙周病有慢性和急性之分，大多數情況是慢性牙周炎，沒有明顯症狀，隨著年齡的增長，如果不進行治療，問題會愈來愈嚴重，最終導致牙齒脫落。

對於牙周病的預防，王翔建議民眾一年要看兩次牙醫，由專業的洗牙師進行清理，每天至少刷兩次牙，並使用一次牙線，他說，「透過良好的保養，可以解決99%的牙齒問題。」

該醫療中心醫療服務主任黃靖婷表示，很多長者其實都有保險，但他們不一定會去使用，甚至有許多從中國大陸或香港來的長者覺得沒有保險就不去看牙醫，結果口腔狀況變得很差，出現牙周病等問題；第一保健副總裁王惠嶽則向大家解釋保險涵蓋範圍及使用方式。