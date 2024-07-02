國慶交通量有望創紀錄 避開高峰出行

今年國慶節期間進出紐約的交通流量恐創紀錄，有出行計畫者最好避開出入城尖峰時段。(記者許君達／攝影)

2024年國慶日假期正逢周四，有條件與隨後的周末連成一個長假期，因而根據預測，離開紐約去度假的人數將達新高。屆時，從紐約出發的外向交通將面臨巨大壓力，專業人士建議市民提早抵達機場，或避開3日下午的尖峰時段開車出行。

根據美國汽車協會(AAA)的預測，今年國慶節前後的公路交通壓力將是史無前例的。紐新港航局(Port Authority)預測，在國慶節假日期間，將有340萬車次通過連接紐約市和新澤西州 的橋樑和隧道，這個數字高於疫情 爆發前的2019年和疫情恢復後的2023年。

專業人士介紹，根據以往的經驗，出城交通量會在節前的3日下午2時到7時間到達峰值，如欲避開高峰，有條件的出行者可盡量選在3日上午或夜間離開紐約。不著急趕路的出行者也可選在4日早間和上午出城，但要注意避開從4日下午和晚間國慶煙火秀為哈德遜河周邊地區帶來的交通影響。

此外值得注意的是，假日期間，連接曼哈頓與新澤西的荷蘭隧道(Holland Tunnel)和林肯隧道(Lincoln Tunnel)將在特定時段封閉施工。荷蘭隧道將在6日(周六)零時至早9時間關閉從紐約前往新澤西方向的交通，在7日(周日)夜間11時至8日凌晨5時30分之間，紐約至新澤西方向全部關閉、新澤西至紐約方向關閉一條車道但維持單車道通行。林肯隧道則將於4日晚11時至5日凌晨5時間關閉兩條車道，但雙向各自維持兩車道通行。

在航空交通方面，國慶假期期間，紐約地區目前沒有會出現極端天氣的預報，天氣對機場的運作預計不會產生太大的影響。不過，根據港航局的預測，從3日到7日間，紐約周邊三大機場共將接待的客流超過210萬人次。此外，由於甘迺迪機場和紐瓦克機場都有正在進行的航廈施工工程，會降低旅客到達和離開機場的通行效率。因此，專業人士建議乘坐國內航班的旅客提前兩小時到機場、乘坐國際航班最好提前三小時到達機場。

在市內和區域內交通方面，紐約地鐵 和公車在4日國慶當天將按照周六時刻表運行，在煙火秀結束後，地鐵A線和F線將增加班次以提升從曼哈頓前往布碌崙(布魯克林)和皇后區的人流疏散效率。長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)將按照周日時刻表運行，並全日實行非高峰票價。港航局此前則宣布，連接紐新兩州的PATH捷運系統將在4日按照節假日時刻表運行，但會在下午高峰時段增發車次，從新州前往下城世貿中心(WTC)和中城33街的兩條線路均達到10分鐘一班車。