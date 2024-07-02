86街遊民所偷動工 居民號召抗議阻攔

居民到86街遊民所抗議開工搭建腳手架。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布鲁克林)25大道交86街處遊民 所7月1日再次開工，建築商在人行道上搭建了腳手架。不過，在迅速趕來的當地民代和居民的強烈抗議下，建築商到中午時分不得不拆除了搭好的腳手架。

市樓宇局(DOB)最近取消了86街遊民所的停工令。1日早晨，遊民所附近的華裔 居民發現，建築工人趁著早上行人稀少，悄悄在遊民所86街的人行道上搭建了腳手架準備施工。華裔居民通過社群媒體相互告知，很快匯集到事發現場進行抗議，市議員莊文怡和州眾議員 寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧也很快趕到現場。

市議員莊文怡在抗議現場講話。(莊文怡臉書)

莊文怡說，她大概9時多就到了遊民所工地，發現施工工人根本不注意現場的安全，新搭建的腳手架會對行人，尤其是兒童帶來安全威脅。莊文怡於是迅速與樓宇局和市長辦公室聯繫，要求拆除新搭的腳手架。

建築工人正在拆除剩下的的腳手架。(記者胡聲橋／攝影)

與此同時，現場抗議的居民愈聚愈多，居民舉著「要可負擔住房，不要遊民所」、「遊民所不起作用」、「保護我們的孩子」、「要安全的街道，不要建遊民所」等標語進行抗議。居民一開始聚集在遊民所門前新搭的腳手架處，警察趕到後，讓抗議者集中到25大道馬路對面，有的居民乾脆聚集到地鐵站過街天橋上進行抗議。居民用國旗拍打標語牌，表示自己的憤怒。到現場抗議的居民很快就增加到二、三百人。賀立寧在現場給抗議居民鼓勁，他號召居民團結一心，堅決抵制遊民所。

居民到86街遊民所抗議開工搭建腳手架。(記者胡聲橋／攝影)

通過與樓宇局和市長辦公室的溝通和協調，樓宇局終於同意拆除腳手架。莊文怡說，建築商一開始只同意停工，不願意拆腳手架，但最後不得不作出讓步。現場一位身穿樓宇局服裝的工作人員說，雖然建築商已經拿到了建築許可，但這並不意味著一定要這樣搭腳手架。

居民到86街遊民所抗議開工搭建腳手架。(記者胡聲橋／攝影)

當抗議居民聽說要拆除腳手架後，現場爆發出了陣陣喝采聲。這時，奇怪的一幕發生了，只見幾名建築工人扛起閒置的腳手架，作勢要搭。一些抗議者見狀，衝出警察規定的界限，到工地與工人爭辯，幾乎就要發生肢體衝突。在警察的調停下，抗議居民退回到抗議區，過了一會，建築工人也開始拆除腳手架。到中午12時30分，腳手架已經拆卸完畢。

86街遊民所搭好的腳手架。(記者胡聲橋/攝影)

現場一名姓邢的中年華男抗議者說，他不知道建築商在這裡建遊民所是否合法，他知道的是，這個遊民所馬路對面就是商鋪和超市，周圍還有學校和老人中心，收容吸毒者的遊民所會對當地社區造成很大的負面影響，他堅決反對在這裡建遊民所。如果下次建築商再次開工，他還會到現場抗議。

州眾議員鄭永佳也出現在抗議現場。他表示，市長根本不關心居民，把遊民所散建在紐約市各地，這根本就是錯誤的。第17選區州參議員參選人陳學理(Steve Chan)也參加了這次抗議活動。