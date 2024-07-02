8大道華人便利店賣出Take 5頭彩 獎金3.4萬

Take 5頭獎花落8大道附近華人便利店。(谷歌街景圖)

8大道附近一家華人 便利店最近賣出了一張Take 5頭獎彩票，獎金為3萬4000多元。這家便利店以前也賣出過中獎兩萬多元的彩票。

紐約州 樂透局(New York Lottery)宣布，在6月27日晚間開出的Take 5彩票中，位於布碌崙 (布魯克林)漢密爾頓堡公園路5802號的華人便利店——「興富源便利店」賣出了這張彩票，彩票的五個數字是11-18-27-29-34，中獎金額為3萬4391元。

據這家便利店的店主楊女士介紹，是該店顧客前幾天告訴她店裡在6月底賣出了一張中獎的Take 5彩票，但直到現在還沒有人到店裡來報喜。她說這裡有兩種可能，或者中獎者不願意讓更多人知道自己中獎，或者中獎者根本不知道自己中獎。

楊女士說，這家便利店已經開了有三年多，這已經不是這家店第一次賣出中獎彩票。大約一年多前，有一位西語裔人士在店裡花10元錢買了五張相同號碼的win 4彩票，最後中了2萬6000元大獎。這名西語裔人士後來還到店裡報喜，和大家一起慶祝他中獎。

Take 5的五個數字從1到39中選取。要贏得Take 5大獎，彩票上的五個數字必須與開出的五個中獎數字一致。每張彩票1元錢。贏得Take 5頭獎的機率為57萬5757分之一。任何彩票獎金均可在抽獎之日起一年內領取。