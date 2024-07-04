中國高校北美校友會 千人夏季野餐

由大紐約地區數十所中國高校北美校友會聯合組織的年度大型夏季野餐會日前在新澤西州舉行。(主辦方提供)

由大紐約地區數十所中國高校北美校友會聯合組織的年度大型夏季野餐會日前在新澤西州 舉行，來自35個校友會和多家讚助商及非營利機構的代表近千人參加了當天的活動。新澤西李堡市(Fort Lee)和博根郡(Bergen County)多位官員也到場祝賀，中國駐紐約總領館余有根教育參讚也應邀出席並致辭。

當天活動以「海納百川·攜手同行」為主題，期間主辦團隊安排了由Thursday和銀河回聲樂隊以及Grl1s舞團等團體帶來的精彩文藝表演、中華文化角、少兒傳統服飾走秀「霓裳史詩·華夏衣冠」、攝影比賽、求職咨詢以及抽獎和午餐等豐富內容。

活動總協調人、天津大學北美校友會會長顏為民表示，自2012年起，大紐約地區最活躍的一些高校校友會每年都聯合組織夏季野餐，幾百名校友匯聚一堂，享受美食遊戲，運動競技，歌舞表演，結交朋友，使其成為每年夏天大紐約地區人氣最旺的聚會活動。

他說，今年迎來活動的第11屆，並且首次面向社會各界公眾開放，並聯手李堡華聯等本地華人 協會組織，促進大家彼此之間的交流和社區的壯大。顏為民也感謝眾多社團和志願者過去兩個多月的傾力付出。