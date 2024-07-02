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失智症家庭華埠茶聚 聯誼敘情

記者范航瑜／紐約報導
阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前在曼哈頓華埠麒麟金閣舉行曼哈頓和布碌崙(布魯克林)失智症家庭春天茶聚。(阿茲海默症關愛服務提供)
阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前在曼哈頓華埠麒麟金閣舉行曼哈頓和布碌崙(布魯克林)失智症家庭春天茶聚。(阿茲海默症關愛服務提供)

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前在曼哈頓華埠麒麟金閣舉行曼哈頓和布碌崙(布魯克林)失智症家庭春天茶聚。來自兩個區的30個失智症家庭共50多人參加了此次活動。茶聚為大家提供了聯誼敘情、品嚐美食、動腦猜謎、分享新知的平台。市議員馬泰(Christopher Marte)出席並致詞，肯定了阿茲海默症關愛服務在社區中的作用。

失智症家庭茶聚每年舉辦一次，是阿茲海默症關愛服務為華人失智症家庭提供的一項喘息服務，旨在為失智症家屬照顧提供片刻的休息和歡樂，並且互相分享交流照顧心得。

曼哈頓互助支持小組的金美艷和布碌崙互助支持小組的楊麗珍，代表家屬分享了她們作為照護者的真實寫照與心路歷程。金美艷表示，自從丈夫罹患阿茲海默症以來，她的心情一直非常壓抑，但在認識了阿茲海默症關愛服務培訓專員後，學到了許多照顧方法，並在遇到困難時得到了實際幫助。她說：「我從昨天開始就期盼著茶聚，希望能與這個大家庭保持親密的關係，大家共同幫助，共同努力。」

楊麗珍的母親現年96歲，患有失智症。在家訪醫生李品清的推薦下，她了解到了阿茲海默症關愛服務。「在每月的阿茲海默症關愛服務小組線上活動中，照顧者們分享經歷、克服困難的方法，互相安慰，這讓我們的情緒得到了疏解，並學習到更多照顧方法」，楊麗珍說。

馬泰肯定並讚揚了阿茲海默症關愛服務在華人社區中發揮的作用。「阿茲海默症患者與其家庭面臨著很大的壓力，但阿茲海默症關愛服務多年來持續為社區提供服務，讓更多家庭融入這個大家庭，得到保護和照顧。」

萬寧藥房代表Bennie Lau詳細介紹了華裔失智症家庭申請醫療器材的程序。愛佳管理代表Darren Chen、壽星花園療養院代表Sisi Yem和長者完全健保代表Jessie Chen等人也出席了茶聚，並介紹了他們專為失智症家庭提供的服務。

曼哈頓互助支持小組的金美艷代表家屬分享了她作為照護者的真實寫照。(阿茲海默症關愛...
曼哈頓互助支持小組的金美艷代表家屬分享了她作為照護者的真實寫照。(阿茲海默症關愛服務提供)

阿茲海默症 曼哈頓 布碌崙

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