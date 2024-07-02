失智症家庭華埠茶聚 聯誼敘情

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前在曼哈頓華埠麒麟金閣舉行曼哈頓和布碌崙(布魯克林)失智症家庭春天茶聚。(阿茲海默症關愛服務提供)

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)日前在曼哈頓 華埠麒麟金閣舉行曼哈頓和布碌崙 (布魯克林)失智症家庭春天茶聚。來自兩個區的30個失智症家庭共50多人參加了此次活動。茶聚為大家提供了聯誼敘情、品嚐美食、動腦猜謎、分享新知的平台。市議員馬泰(Christopher Marte)出席並致詞，肯定了阿茲海默症關愛服務在社區中的作用。

失智症家庭茶聚每年舉辦一次，是阿茲海默症關愛服務為華人失智症家庭提供的一項喘息服務，旨在為失智症家屬照顧提供片刻的休息和歡樂，並且互相分享交流照顧心得。

曼哈頓互助支持小組的金美艷和布碌崙互助支持小組的楊麗珍，代表家屬分享了她們作為照護者的真實寫照與心路歷程。金美艷表示，自從丈夫罹患阿茲海默症以來，她的心情一直非常壓抑，但在認識了阿茲海默症關愛服務培訓專員後，學到了許多照顧方法，並在遇到困難時得到了實際幫助。她說：「我從昨天開始就期盼著茶聚，希望能與這個大家庭保持親密的關係，大家共同幫助，共同努力。」

楊麗珍的母親現年96歲，患有失智症。在家訪醫生李品清的推薦下，她了解到了阿茲海默症關愛服務。「在每月的阿茲海默症關愛服務小組線上活動中，照顧者們分享經歷、克服困難的方法，互相安慰，這讓我們的情緒得到了疏解，並學習到更多照顧方法」，楊麗珍說。

馬泰肯定並讚揚了阿茲海默症關愛服務在華人社區中發揮的作用。「阿茲海默症患者與其家庭面臨著很大的壓力，但阿茲海默症關愛服務多年來持續為社區提供服務，讓更多家庭融入這個大家庭，得到保護和照顧。」