博登書屋新書發布會 聚焦中國民主化

博登書屋日前舉行新書發布會。(記者顏潔恩／攝影)

紐約中文出版機構博登書屋、民間檔案館、中國行動徵文編輯委員會日前在曼哈頓舉辦「追求真相、勿忘歷史」新書發布會，推出多本主題圍繞中國歷史和民主課題的書籍，並邀請相關作者、學者和評論家發言與討論。

本季推出的新書包括戴晴的「鄧小平在1989」最新版、中國民間檔案館編輯的「煉獄歸魂——大飢荒年代的『星火』案倖存者的回憶」、由中國行動編輯委員會發起的徵文比賽的兩部獲獎論文集「如何終結專制——全民非暴力不合作行動方案文集」和「論專制的危害——討專制檄文集」，全由博登書屋予以出版發行；此外還包括紐約市 立大學研究生院華裔教授夏明的最新著作「政治維納斯——從一無所有到中國民主」。

今年適逢「六四 」天安門 事件35周年，學者表示，五年前30周年紀念時香港出版社便推出過戴晴寫的「鄧小平在1989」，如今新舊版本比較，除作者年齡、日期的更新和改動外，新版也在正文前面加上序文、最後面則附上文章；另外，原版內容在提及人事物時，未將一些當事者的名字寫出來，但新版寫有這些人的名字。

學者表示，「六四」事件的牽涉面很廣，各方面有大量的互動，但這本書專注的就是鄧小平在這個時期的視角；儘管新版有少許變動，但基本意思和原版無異，歡迎大家精讀揣摩。

一名曾是天安門事件學生領袖的學者表示，社會運動家均希望以和平非暴力的方式來結束中國專制，此次博登書屋推出的書籍中就有談到專制的危害、以及如何終結專制；他指出，想必大家都了解有關的危害，但如何結束專制，社會上尚未有明確的解答，不過仍希望大家能通過閱讀這些書籍，針對這些問題深究思考。