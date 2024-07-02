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康尼島「夏日舞台」回歸 一路唱到10月

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島「夏日舞台」音樂節今夏回歸。(取自城市公園基金會官網)
康尼島「夏日舞台」音樂節今夏回歸。(取自城市公園基金會官網)

布碌崙(布魯克林)康尼島系列免費音樂節「夏日舞台」(Summer Stage)將從已於上月中旬啟動，一直延續至10月，音樂節將推出多個不同音樂和風格的主題表演，且在周末裡舉行，邀請紐約客盛情參與。

音樂節由Capital One銀行與非營利機構城市公園基金會(City Parks Foundation)合作，於每年夏季推出，已成為紐約市夏季必做的重點活動之一；主辦方近期宣布，今年將帶來六場免費的大型演出，地點位於康尼島露天劇場(Coney Island Amphitheater)內。

根據主辦方的安排，由歌手Andy Montañez、Charlie Cruz、樂隊People og Earth、電台音樂節目主持人La Mega聯合演出已於6月15日舉行。而在7月7日(周日)，為紀念樂隊Federation Sound出道25周年紀念，主辦方將邀請眾多歌手帶來表演、7月14日(周日)一群老派歌手將演繹嘟哇調和R&B風格的曲目。

8月4日(周日)在康尼島土生土長的饒舌歌手Gorilla NEMS將帶來演出，8月11日(周日)則是以「WBLS50周年慶典」為主題的音樂節，最後在10月20日(周日)，Yeshiva男童合唱團、EG製作公司將合作呈現精彩表演；更多信息可訪SummerStage.org查詢。

「很高興音樂節能重返康尼島，作為我們2024年夏季音樂會的一部分」，城市公園基金會執行董事Heather Lubov表示，從薩爾薩(Salsa)到雷鬼(dancehall)、嘟哇調(Doo-wop)，以及嘻哈音樂，這次旨在給觀眾呈現不同風格的音樂，慶祝紐約市從過去到現在培養的音樂風格。

選區包括當地的市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，很高興主辦方宣布夏季音樂節的回歸，已很迫不及待要與當地多元化的社區一起欣賞這些精彩演出，並祝福公眾度過一個充滿著美妙音樂的難忘夏天，同時照顧好自身的安全。

康尼島 紐約市 布碌崙

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