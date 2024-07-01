百萬紐約居民 將可享打折地鐵卡

新財年預算案計畫擴大現有的「公平票價」計畫，預計將有百萬紐約市民有資格申請半價地鐵卡。(MTA提供)

根據在市長亞當斯(Eric Adams)和市議會30日公布的新財年預算 案，「公平票價」(Fair Fares)計畫將擴大，預計將有百萬紐約市民有資格申請半價地鐵卡 (MetroCards)。

按照「公平票價」計畫的規定，年齡在18歲至64歲之間的紐約居民都可以申請。申請資格由收入決定。根據新的預算協議，申請資格將從聯邦貧困線的120%提高到145%，這意味著個人年收入不超過2萬1837元，四口之家的年收入不超過4萬5240元，就有資格申請。

數據顯示，目前有30多萬紐約人通過2019年啟動的「公平票價」計畫享受乘坐公共交通的折扣優惠。隨著擴大計畫的實施，符合條件的人口將增加近20萬，總共將有100萬紐約人有資格買打折地鐵卡。

據最早提出該計畫的社區服務協會(Community Service Society)估計，一旦擴展計畫最終確定，除了目前參加該計畫的33萬5966人以外，另外將有19萬8225名紐約人符合該計畫的條件，這意味著將有100萬紐約人有資格申請該計畫。申請者請登錄網站https://reurl.cc/5v9Zdn，提供身分證明、居住證明和收入證明就可申請，不會被問及移民身分。

不過，社區服務協會估計，實際參加計畫的人數只會增加8萬。該組織的研究表明，許多符合條件的人並不使用公共交通，或者根本不知道有這項計畫。

按照市政府網站，審核申請大約需要30天。一旦獲得批准，公平票價地鐵卡的有效期為一年。目前，申請者會收到一張地鐵卡，但大都會運輸署(MTA)希望在今年晚些時候開始提供OMNY卡服務。乘客一旦擁有該卡，就可以像使用其他地鐵卡一樣進行增值或加時。如果買周票或月票，只需支付一半費用。如果充值，自動售票機仍將收取全額費用，但每次刷卡只扣除一半乘車費用。