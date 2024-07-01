新財年預算拍板 圖書館資金恢復

紐約市2025財年預算案獲得市議會通過，總額1124億元。(記者許君達／攝影)

經過多輪談判拉鋸，市府和市議會終於在6月30日截止期到之前，就新財年預算 達成協議。最終預算案總額為1124億元，多項此前曾備受爭議的刪減項目得到了恢復，包括圖書館 、教育、公共安全等方面等。

紐約市的財政年度從每年7月1日開始，預算案在此之前獲得通過意味著政府在未來一年中能夠順利運作。2025財年初步預算案今年1月由市府提出，由於持續已近兩年的無證客危機導致大量額外開支，亞當斯 (Eric Adeams)市府在本版預算案中計畫削減大量公共服務開支以節約經費，其中爭議較大的包括對於警察、學校和公共圖書館等部門的預算刪減。在市議會予以反對後，市府在於4月提出的新版方案中恢復了早教和市警的部分項目。

經過多輪談判和磋商，在市議會6月30日公布的最終版本中，全額恢復了對圖書館和文化機構的預算，並在包括圖書館在內的多個領域中增加了投入力度。

根據預算案，為確保公共圖書館能夠在周末維持開放而增加的資金達5830萬元，為公共安全的保障增加了2360萬元，分配給大麻執法、慣犯管理以及仇恨犯罪受害社區幫扶等。

在獲得通過的預算案中，為教育領域增加的投資超過3億元，包括心理輔導、藝術教育、技能培訓、成人掃盲等方面，其中，為了維持早起教育服務範圍和品質的資金增長達2億9300萬元，還有3650萬元的新增投資用於市大(CUNY)。此外，獲得增加投入的領域還包括精神健康、住房、公園、清潔、食品發放以及公平票價擴展等方面。

市議長歐德思(Adrienne Adams)在表決會議前攜數十名市議員召開集會，宣布預算案最終版本的誕生。她強調，隨著聯邦的疫情補助金逐漸枯竭，為了維持高水平公共服務的提供，州府應該提供更多幫助。

市長亞當斯對市議會通過預算案表示歡迎。他表示，紐約人日常開銷壓力最大的三件事是住房、兒童服務和健保，而新財年的預算成功地幫他們解決了這些後顧之憂。