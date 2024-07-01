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和統會慶美中建交45年 促友好交流

記者尤昱程／紐約報導
和統會舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。(記者尤昱程／攝影)
和統會舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。(記者尤昱程／攝影)

今年是美中建交45周年，各地僑團大肆慶祝。紐約中國和平統一促進會於6月30日在法拉盛舉辦「慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會」，中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱等嘉賓出席；主辦方表示，希望能以民間力量帶動兩國的交流，並促使雙方在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上發展關係。

紐約中國和統會會長焦聖安表示，為促進兩國人民持續交流，除了美國國慶招待酒會，和統會還將舉辦一系列的慶祝活動。他說，自美中兩國45年前發表建交公報以來，雙邊關係已步入正常化軌道，伴隨著美國國慶的到來，廣大在美華裔僑胞及其親友熱切期盼兩國關係持續改善，實現相互尊重與共同發展。

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱表示，中美建交不僅僅是兩國關係史和國際外交史上的重大事件，這45年來對整個國際社會的發展、局勢的發展，乃至於全人類的和平、穩定和繁榮，都作出了重大貢獻。

潘焱向在場眾人呼籲，中美關係的維護需要靠民間的努力，他說，中美關係不僅僅是兩國之間的事情，更深刻地影響著整個世界，「我們有一萬條理由把中美關係建設好、維護好，沒有一條理由把它搞壞，這是我們兩國對全人類的責任。」

活動一共分為兩個部分，上部分在和美康成人日間照護中心舉行，除了主辦單位、領事嘉賓以及各僑團領袖分別上台致詞，還邀請了許多在駐紮紐約的藝術團體上台表演；活動第二部分則是移到三福大道(Sanford Ave)的海天盛宴進行招待酒會，會上眾人杯觥交錯，歡慶美中建交45周年。

與會還包含中國駐紐約總領館領僑處領事王隆浩、和美康日間護理中心總經理謝怡禎以及州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫等僑團領袖等人，他們上台分享了當初移民來美的心路歷程，並期許美中關係能持續友好交流。

法拉盛 眾議員 華裔

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