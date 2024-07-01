和統會慶美中建交45年 促友好交流

和統會舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。(記者尤昱程／攝影)

今年是美中建交45周年，各地僑團大肆慶祝。紐約中國和平統一促進會於6月30日在法拉盛 舉辦「慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會」，中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱等嘉賓出席；主辦方表示，希望能以民間力量帶動兩國的交流，並促使雙方在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上發展關係。

紐約中國和統會會長焦聖安表示，為促進兩國人民持續交流，除了美國國慶招待酒會，和統會還將舉辦一系列的慶祝活動。他說，自美中兩國45年前發表建交公報以來，雙邊關係已步入正常化軌道，伴隨著美國國慶的到來，廣大在美華裔 僑胞及其親友熱切期盼兩國關係持續改善，實現相互尊重與共同發展。

中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱表示，中美建交不僅僅是兩國關係史和國際外交史上的重大事件，這45年來對整個國際社會的發展、局勢的發展，乃至於全人類的和平、穩定和繁榮，都作出了重大貢獻。

潘焱向在場眾人呼籲，中美關係的維護需要靠民間的努力，他說，中美關係不僅僅是兩國之間的事情，更深刻地影響著整個世界，「我們有一萬條理由把中美關係建設好、維護好，沒有一條理由把它搞壞，這是我們兩國對全人類的責任。」

活動一共分為兩個部分，上部分在和美康成人日間照護中心舉行，除了主辦單位、領事嘉賓以及各僑團領袖分別上台致詞，還邀請了許多在駐紮紐約的藝術團體上台表演；活動第二部分則是移到三福大道(Sanford Ave)的海天盛宴進行招待酒會，會上眾人杯觥交錯，歡慶美中建交45周年。

與會還包含中國駐紐約總領館領僑處領事王隆浩、和美康日間護理中心總經理謝怡禎以及州眾議員 金兌錫高級顧問楊愛倫等僑團領袖等人，他們上台分享了當初移民來美的心路歷程，並期許美中關係能持續友好交流。