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華康會辦選民登記 拉抬華人投票率

記者顏潔恩／紐約報導
華康會宣布推出選民登記系列活動。(華康會提供)
華康會宣布推出選民登記系列活動。(華康會提供)

紐約州初選日剛過不久，布碌崙(布魯克林)華人投票率不夠踴躍，仍是許多當地華人組織關注的課題；華人健康協會近期宣布，將會在各地華社推出選民登記系列活動，提升社區參與政治的意識，最近的一次活動將於7月1日(周一)在班森賀展開，呼籲民眾踴躍出席。

華康會日前在羊頭灣舉辦免費派發蔬果活動時，同時為合格民眾登記成為選民，吸引了眾多居民的參與，並教育他們投票的重要性；「投票十分重要，這是我們行使公民權利的重要方式之一，每一票都能影響我們社區的民聲」，華康會會長陳麗娜表示，更何況華人社區當前又面臨種種不公平的刁難，華人更應通過手中的選票，選出會為華人做事的心儀民選代表。

陳麗娜表示，華康會將攜手86街社區巡邏隊(LCP)，於7月1日(周一)上午10時30分，在班森賀會所舉辦另一場派發免費蔬果兼選民登記服務，呼籲大家踴躍參與；她也指出，此次活動恰逢美國獨立日前，特意準備許多新鮮蔬果，造福公眾，以此祝福大家度過快樂的假期。

另一方面，華康會目前也正為布碌崙、史泰登島的會所招募義工，歡迎青少年趁著暑假報名參加，「這是一個讓孩子們實踐做義工、令假期更充實的好機會，同時學習更多知識、鍛鍊溝通能力，家長也能更加放心。」

她說，義工的主要職責包括協助選民登記、籌辦和組織活動等，通過這些作業，青少年將學習到實用技能、累積社會經驗，華康會也會提供義工證明，有興趣者可撥電聯繫至(718) 376-1313(羊頭灣)、(718) 373-2835(班森賀)、(607) 689-6619(史泰登島)。

華人 投票 選民登記

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