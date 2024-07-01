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唐詩藝術中心夏季音樂節 熱烈回響

記者許君達／紐約報導
紐約唐詩藝術中心在中華公所舉辦「夏季音樂節」文藝演出。(主辦方提供)
紐約唐詩藝術中心在中華公所舉辦「夏季音樂節」文藝演出。(主辦方提供)

紐約唐詩藝術中心6月30日在曼哈頓的紐約中華公所舉辦2024夏季音樂節，為華埠居民帶來了長達三小時的文藝表演，觀眾反應熱烈。

當日的表演由紐約唐詩藝術中心與多個華人社區文藝機構合作完成，共有29個節目，包括舞蹈、歌曲、器樂演奏等，內容包括大量中華傳統元素。會長王可珠表示，唐詩藝術中心總共80餘名成員，當日來了近60人，為華埠居民帶來了17個舞蹈。而在中華公所可容納數百人的中山堂內，當日幾乎座無虛席。

據悉，紐約唐詩藝術中心成立已有超過20年，團隊成員多為退休人士，活動以舞蹈為主，團員住在市內各區，但每周會有兩日聚集在曼哈頓排練。

王可珠介紹，唐詩擁有深邃的意境和無窮的魅力，但從傳統上來說，唐詩只能以文字的形式去傳達它的魅力，對於生活在美國的華人來說，尋找相關書籍並非易事。藝術中心將唐詩中的意境解構，並以舞蹈或歌唱的形式重新詮釋，最近還開始嘗試使用人工智慧(AI)技術，以詩句為本、生成音樂。

當日帶來的舞蹈表演中，就有以唐詩意境為主題的「月滿西樓」、「蝶香妃」等，此外，還有「黃梅悠悠」、「龍飛鳳舞」等節目也呈現了中華傳統文化的元素。

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