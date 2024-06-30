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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

華男行經日落公園 遭兩騎車男子劫財

記者顏潔恩╱紐約報導
一名華男近期夜間在日落公園步行返家時，被兩名西語裔男子搶劫。(谷歌地圖)
一名華男近期夜間在日落公園步行返家時，被兩名西語裔男子搶劫。(谷歌地圖)

紐約市警29日發布消息，布碌崙(布魯克林)一名華男日前在日落公園下班後，步行回家途中遭兩名騎乘機動車的西語裔男子打劫，多個私人物品被搶；當地警員目前公布信息，呼籲當地民眾提高警惕，同時積極提供線索，讓兩嫌早日落網。

根據警方報告，6月28日晚間11時10分許，39歲的華裔外賣郎楊志明(Zuming Yung，姓名皆音譯)在送完最後的訂單後，開始步行回家；當時他沿著6大道西向走，在交53街處時，突然兩名騎車機動車的西語裔男子從身旁經過。

華男憶述，其中一人隨即從機動車上跳下來，扯下他的單肩包，並將他推倒在地，劫匪接著跳回機動車上，往5大道方向驅車逃逸；由於案發時夜色很晚，受害者看到兩人的樣貌為西語裔，但來不及看清他們的具體特徵、身穿的服飾等。

紐約市近來發生多起劫匪騎乘摩托車、機動車犯案的事件，劫匪黨夥其中一人闖進餐廳打劫，另一人則在門外靜候，待同伴得逞上車後，騎車逃離現場；最近在曼哈頓西村、布碌崙威廉斯堡都有類似案件發生，如今路人也未能倖免。

警方呼籲民眾若有任何消息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 紐約市 華男

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