7╱27起夏季開放街道活動 規模空前

市長亞當斯日前宣布啟動紐約歷史上規模最大的夏季開放街道活動，名為「希望之夏」。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)近日宣布啟動紐約歷史上規模最大的夏季開放街道活動，名為「希望之夏」(Summer Of Possibility)。今年是自2008年夏季開放街道計畫推出以來，該計畫首次延長運營時間。

今年，從上午7時到下午3時，將有近20哩的開放街道走廊向行人和騎行者開放，比往年增加了兩小時。今年的夏季開放街道活動將於7月27日(周六)至8月24日(周六)的五個周六進行。

活動將於7月27日在皇后區拉開帷幕，路線沿著維農大道(Vernon Blvd.)，從44大道延伸至30大道。史泰登島的新路線將沿著百老匯街(Broadway)，從李奇蒙台(Richmond Terrace)延伸至丁香路(Clove Road)。

8月3日、10日和17日的活動將在曼哈頓舉行，從布碌崙 大橋一直延伸到哈林區，包括沿著拉菲逸街(Lafayette Street)和公園大道(Park Avenue)到109街；沿中央公園北路(Central Park North)從第五大道延伸到亞當·克萊頓·鮑威爾大道(Adam Clayton Powell Boulevard)；以及沿著亞當·克萊頓·鮑威爾大道從110街到125街。

8月24日，布碌崙(布魯克林)的路線將沿著東部大道(Eastern Parkway)，從大軍廣場(Grand Army Plaza)延伸至水牛大道(Buffalo Avenue)；布朗士的路線將沿著大廣場道(Grand Concourse)舉行。

去年，紐約市 首次將夏季開放街道擴展到五大區。超過50萬人參加了夏季開放街道活動。市府公共區域長劉雅婷表示：「夏天是感受和享受紐約市活力的最佳時機。我們希望大家都能在戶外享受紐約的夏天。」

市民可以訪問「希望之夏」網站：bit.ly/4colEqC，了解更多關於免費文化和公園活動、招聘、學徒計畫、志願者機會等信息。有意在夏季開放街道期間舉辦活動、表演或其他節目的組織，可提交合作夥伴申請表：bit.ly/45Ja4UH