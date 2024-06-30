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紐約經文處長李光章卸任 僑界歡送

記者高雲兒╱紐約報導
長李光章即將調任返台，紐約30餘個僑團於28日聯合舉辦了一場歡送晚宴。(記者高雲兒╱攝影)
長李光章即將調任返台，紐約30餘個僑團於28日聯合舉辦了一場歡送晚宴。(記者高雲兒╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章即將調任返台，紐約30餘個僑團於28日聯合舉辦了一場歡送晚宴，以表達對他多年來服務與貢獻的深切感激，300多名僑胞出席，表達對李光章的不捨，場面熱烈而溫馨。

李光章於2020年調任至紐約，曾任外交部歐洲司司長、駐荷蘭代表、駐美副代表等職務，外交經驗豐富；李光章在致辭中回顧了自己在紐約任內的點點滴滴，並對僑界朋友多年來的支持與合作表達了感謝。他感嘆：「40年的外交舞台劇即將播出完結片，感謝各位的收看跟支持。」

他表示，因為各位僑胞的熱情和愛護，他不但沒有流浪的感覺，更多的是回家的喜悅，「40年的外交生涯，我曾經派駐過很多的國家和城市……就像天上的一朵流雲，處處非家，處處家」。

他提到，自己的工作也有很多不足之處，希望大家包涵，此言一出，台下響起陣陣掌聲。參與晚宴的僑胞也紛紛發言，讚揚李光章的領導才能與熱忱，並對他未來的道路表達了美好的祝願。李光章還與僑胞們合唱「朋友」，將氛圍推向高潮。

據悉，新任處長李志強是資深職業外交官，為成功大學外國語文學系學士、台灣大學政治學系碩士，並在英國牛津大學接受過外交官訓練計畫；他曾任駐溫哥華辦事處處長、駐聖克里斯多福及尼維斯大使、北美事務協調委員會組長，接任駐紐約經文處處長前，擔任外交部禮賓處處長。

李光章與僑胞們合唱「朋友」，將晚會氣氛推向高潮。(記者高雲兒／攝影)
李光章與僑胞們合唱「朋友」，將晚會氣氛推向高潮。(記者高雲兒／攝影)
李光章與僑胞們合唱「朋友」，將晚會氣氛推向高潮。(記者高雲兒／攝影)
李光章與僑胞們合唱「朋友」，將晚會氣氛推向高潮。(記者高雲兒／攝影)

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