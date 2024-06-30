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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

女員工老父認屍渾身發抖 直喊:我替她

記者高雲兒╱紐約報導
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

長島蘇福克郡(Suffolk County)鹿園(Deer Park)的華人美甲店，於28日下午遭酒醉駕駛衝撞，釀四死九傷，其中三名死者為華人，分別是41歲的女員工徐燕、不到40歲的男店主及另一名女員工；死者親友表示無法接受，他們失去了親人，也失去了家中的頂梁柱。

徐燕的好友王女士在29日下午接受採訪時表示，難以相信這一悲劇，「我們前兩天還很開心，說要周末了，馬上又要國慶放假，怎麼會這樣？」她回憶說，當天晚上6時她接到徐燕父親電話，還安慰他說徐燕可能沒事，但不久後就感覺不妙，「本以為警察會帶我們去醫院，結果卻帶我們去了事故現場。」

當晚8時多，王女士和徐父到達現場，由於現場被封鎖，只能在馬路對面等待，「晚上風很大，天氣也很涼。」她和徐父要求警方讓他們看一眼徐燕的遺體，但被告知需要先進行驗屍，「我們等到了晚上11點多，她(徐燕)爸爸一直發呆，不斷重複說『是真的嗎？是真的嗎？』。」

回去後，王女士一整晚都陪著徐父，說他雖然沒流淚，卻渾身發抖，「我們在沙發上坐了一晚上，她爸爸說，一閉眼就看到徐燕的影子，他還說著我替她、我替她吧。」

王女士說，徐燕和父親12年前相繼來到美國，一直相依為命，徐父本打算前兩年回國，但因擔心女兒一人留在美國，決定留下來。由於年事已高，68歲的徐父每周只能在餐館工作兩天，收入微薄，生活主要依靠徐燕補貼。為了讓父親有資格領取福利，持有綠卡的徐燕計畫近期考取公民身分，「本以為一切都很順利，現在卻遭遇這樣的打擊，真是晴天霹靂。」

作為獨女，徐燕可謂是家中的頂梁柱，除了要照顧在美國的爸爸，還要定期寄錢給國內生病的兒子，「當時徐燕一家一起來的，但因為丈夫要照顧生病的孩子，徐燕負擔太重，所以她的丈夫和孩子先回國了」。徐燕每個月都會寄錢回去作為兒子的治療費；而徐燕的母親也患有阿茲海默症，需要徐燕定期補助。

王女士說，她已經通知徐燕在上海的丈夫和孩子，他們持有綠卡，也將啟程來美，並留下生活；她提到喪葬費用和徐父及徐燕兒子的醫療治療將是長期面對的問題，她將尋求同鄉會的幫助為徐燕募捐，並表示如果有人願意提供幫助，可以聯繫她，電話為(347)654-8964。

王女士透露，除了徐燕，另外一名華人逝者是美甲店男店主為福建人，今年不到40歲，「剛買了房，還有兩個孩子」；男店主母親在事發當晚崩潰大哭，「從8點多哭到11點多，撕心裂肺」。還有一名過世的華人女員工，至今無法聯繫上其家人。

徐燕(前)此前為徐父(穿紅衣者)過生日。(王女士提供)
徐燕(前)此前為徐父(穿紅衣者)過生日。(王女士提供)
長島一美甲店發生慘痛車禍，導致13名人員傷亡，其中一名為徐燕。圖為徐燕在一周前發...
長島一美甲店發生慘痛車禍，導致13名人員傷亡，其中一名為徐燕。圖為徐燕在一周前發的微信朋友圈。(王女士提供)

華人 綠卡 長島

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