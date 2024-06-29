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華策會托兒中心畢業禮 幼童演出精彩

記者范航瑜╱紐約報導
華策會雅各里斯托兒中心27日舉行了2024屆畢業典禮，共有14名孩子參加並帶來精彩表演。(記者范航瑜╱攝影)
華策會雅各里斯托兒中心27日舉行了2024屆畢業典禮，共有14名孩子參加並帶來精彩表演。(記者范航瑜╱攝影)

華人策劃協會雅各里斯托兒中心(CPC Jacob Riis Early Childhood Center)27日，在曼哈頓下東城的「華策會一號」總部大樓舉行了2024屆畢業典禮，共有14名孩子參加並帶來精彩表演。

三歲班和幼兒班表演了三首重踏舞(stomp clap dance)，學前班則帶來了「畢業歌」等歌曲表演，各班級合作演出了「Don't Hide Your Magic」。典禮最終在舞獅表演中圓滿結束。

華策會首席策略官陳天子(Brian Chen)在典禮上表示，恭喜所有畢業生，祝賀他們度過一個愉快的暑假，並期待秋季再次見到部分學生。

兒童服務主任鄭碧雲(Mary Cheng)表示，這是首次在華策會一號大樓舉辦畢業典禮，感到有些緊張，但對孩子們的表現感到自豪。「我們為二到五歲的兒童提供服務，作為家庭服務機構，我們始終致力於幫助孩子，並為他們提供支持。」

今年畢業班共有三名學生。鄭碧雲解釋道，這是由於市教育局採取了中心化的集中招生制度。家長需登錄教育局官網統一報名。儘管，家長可以選擇他們心儀的學校，但由於近年來入學人數不足，最終還是由教育局決定孩子實際入學的學校。鄭碧雲指出該問題持續已久。

根據州教育廳(NYSED)的資料，今年紐約公立學校的入學人數降至20世紀50年代以來的最低水準，從2022至2023學年的240萬人減少到238萬人。作為美國最大的公立學校系統，2022至2023學年中，紐約市公立學校共有104萬7895名學生。

「紐約郵報」此前發布的一份分析顯示，自2020年以來，紐約市公校入學人數縮水近10萬人，卻多獲得了數十億元的額外資金。

華策會雅各里斯托兒中心27日舉行了2024屆畢業典禮，共有14名孩子參加並帶來精...
華策會雅各里斯托兒中心27日舉行了2024屆畢業典禮，共有14名孩子參加並帶來精彩表演。(記者范航瑜╱攝影)

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