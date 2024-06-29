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富邦基金會偕華策會 帶百位身障兒郊遊

記者尤昱程╱紐約報導
富邦基金會與華策會帶領逾百名身障兒童前往上州威徹斯特郡踏青郊遊。(富邦基金會提供)
富邦基金會與華策會帶領逾百名身障兒童前往上州威徹斯特郡踏青郊遊。(富邦基金會提供)

為讓皇后區法拉盛地區華裔身障家庭連結更緊密，富邦基金會(Fu Generation Foundation)日前與華人策劃協會(CPC)合作，帶領身體有特殊狀況的兒童逾100人，前往紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)的沃德磅嶺自然保護區(Ward Pound Ridge Reservation)踏青郊遊。

根據富邦基金會介紹，這項為弱勢兒童舉辦的活動是該會「富邦獻愛心，情繫千萬家」的公益服務之一，除了為身障家庭提供服務資源，也給他們一個戶外休閒與交流的機會，而最重要的目標，是加強社區連結，推動社會對弱勢群體的關注，讓有特殊孩子的家庭不感到孤單。

富邦基金創辦人傅先清表示，自己從小作為苦孩子出生，對移民之路的坎坷感同身受，這也讓他在事業有成後，以「取諸社會，回饋社區」為目標，投身為弱勢群體服務，改善年長者與身殘人士的生活，並幫助有需要的孩子提升生活質素。

郊遊日當天風光明媚，為踏青郊遊活動增添了不少愜意。孩子們在專業爬山領隊的帶領下，分成五組緩步前行，一路上不時傳來陣陣歡樂的笑聲，為大自然的美景增色不少；儘管有些孩子身體健康存在障礙，但他們仍然努力堅持，最終成功走完全程，展現了非凡的毅力和團結精神。

據華策會介紹，該會在皇后區為300名左右的移民及低收入特殊家庭提供服務，藉由富邦基金會舉辦這次踏青郊遊活動，讓有特殊需要服務的華裔兒童和家庭有了一個聯誼的機會。

皇后區 華裔 移民

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