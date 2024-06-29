富邦基金會偕華策會 帶百位身障兒郊遊
為讓皇后區法拉盛地區華裔身障家庭連結更緊密，富邦基金會(Fu Generation Foundation)日前與華人策劃協會(CPC)合作，帶領身體有特殊狀況的兒童逾100人，前往紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)的沃德磅嶺自然保護區(Ward Pound Ridge Reservation)踏青郊遊。
根據富邦基金會介紹，這項為弱勢兒童舉辦的活動是該會「富邦獻愛心，情繫千萬家」的公益服務之一，除了為身障家庭提供服務資源，也給他們一個戶外休閒與交流的機會，而最重要的目標，是加強社區連結，推動社會對弱勢群體的關注，讓有特殊孩子的家庭不感到孤單。
富邦基金創辦人傅先清表示，自己從小作為苦孩子出生，對移民之路的坎坷感同身受，這也讓他在事業有成後，以「取諸社會，回饋社區」為目標，投身為弱勢群體服務，改善年長者與身殘人士的生活，並幫助有需要的孩子提升生活質素。
郊遊日當天風光明媚，為踏青郊遊活動增添了不少愜意。孩子們在專業爬山領隊的帶領下，分成五組緩步前行，一路上不時傳來陣陣歡樂的笑聲，為大自然的美景增色不少；儘管有些孩子身體健康存在障礙，但他們仍然努力堅持，最終成功走完全程，展現了非凡的毅力和團結精神。
據華策會介紹，該會在皇后區為300名左右的移民及低收入特殊家庭提供服務，藉由富邦基金會舉辦這次踏青郊遊活動，讓有特殊需要服務的華裔兒童和家庭有了一個聯誼的機會。
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