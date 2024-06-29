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大都會台灣日今年將更名AI(愛)台灣日

記者范航瑜╱紐約報導
大都會台灣日今年更名為AI(愛)台灣日(AI Taiwan Day)，並定於8月17日(周六)舉行。(記者范航瑜╱攝影)
大都會台灣日今年更名為AI(愛)台灣日(AI Taiwan Day)，並定於8月17日(周六)舉行。(記者范航瑜╱攝影)

紐約台灣商會、紐澤西台灣商會以及紐約台灣青商會28日在皇后區法拉盛聯合宣布，大都會台灣日今年更名為AI(愛)台灣日(AI Taiwan Day)，並定於8月17日(周六)舉行。本屆台灣日將提供精美限量手提袋以及機票抽獎活動，還將邀請神秘嘉賓開球。

紐約台灣商會會長林慶甫代表主辦團體致詞表示，每年暑假到法拉盛的花旗球場(Citi Field)觀看棒球賽，已經成為在美台裔過去近20年的傳統。今年的台灣日定於8月17日下午4時，於花旗球場觀賞紐約大都會棒球隊(Mets)對陣邁阿密馬林魚隊(Marines)。

「大都會台灣日」今年將更名「AI(愛)台灣日」，該名稱靈感來源於台灣人對棒球運動的熱愛，以及台灣的人工智慧(AI)實力。主辦方表示，民眾常藉此機會聚在一起，透過棒球運動彰顯對台灣與美國的熱愛。今年也是人工智慧發光發熱的一年，其中許多台裔在這個領域中占有重要地位。」

今年台灣日還將邀請神秘嘉賓前來開球。主辦方還與眾多台灣小吃商家合作，推廣台灣飲食文化。此外，華航與長榮航空各捐贈一張紐約台北來回經濟艙機票，購票者都有機會抽獎。

根據「中央社」此前報導，大都會台灣日以往由紐約大都會亞洲市場負責人王偉成操刀，固定在開季前公布台灣日場次、開球嘉賓、購票通路等資訊。但因組織調整，該團隊本季不再負責主題日活動，對此往年的共同舉辦方台灣商會及其他台灣僑團共同商議在民間延續台灣日、舉辦相關的活動。

去年的台灣日在開售48小時內就售出了1046張票，本次台灣日首先將開放社區團體購票，之後再開放一般大眾上網購票。主辦團體將於8月10日(周六)在紐約華僑文教中心，以及8月17日(周六)在天廣商場(Tangram)中庭發放球票、購物袋及選購的台灣套餐。

本次活動協辦單位包括台灣會館及老人會、紐約台灣同鄉會、北澤西台灣同鄉會、紐約首府同鄉會、幼獅管絃樂團、台灣大專校友會聯誼會、紐澤西中文學校、台美菁英協會、大紐約區台灣社團聯合會、紐澤西世華婦女會、大紐約區學聯、急難救助協會、美東華人學術聯誼會、屏東同鄉會與NYDetour等。購票可訪問：tjccny.org/events/ai-taiwan。

大都會台灣日今年更名為AI(愛)台灣日(AI Taiwan Day)，並定於8月...
大都會台灣日今年更名為AI(愛)台灣日(AI Taiwan Day)，並定於8月17日(周六)舉行。(記者范航瑜╱攝影)
今年提供的限量版手提袋。(記者范航瑜／攝影)
今年提供的限量版手提袋。(記者范航瑜／攝影)
今年另一亮點是將與眾多台灣小吃商家合作，推廣台灣飲食文化。(記者范航瑜／攝影)
今年另一亮點是將與眾多台灣小吃商家合作，推廣台灣飲食文化。(記者范航瑜／攝影)

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