亞裔首位 韓裔女督察升一星副警司

現任北皇后區勤務指揮中心的許幀允晉升為一星副警司，成為紐約市警歷史上首位韓裔副警司。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市警總局28日在皇后區 大學點警察學院舉辦晉升典禮，上百名警員獲升職，其中不乏亞裔 和華裔面孔。現任北皇后區勤務指揮中心(PBQN)韓裔 督察許幀允(Chungyoon Huh)晉升為一星副警司(Deputy Chief)，成為紐約市警歷史上首位韓裔副警司，這也是目前亞裔女性在警察局中擔任的最高職位。

許幀允非常激動能夠獲此殊榮，她表示，在市警過去的179年歷史裡，沒有韓裔取得這項成就，自己終於實現了這一歷史性突破，這一時刻不僅屬於韓裔，也屬於整個亞裔社區。

對於整個韓裔及亞裔社區，許幀允鼓勵大家相信夢想，並持之以恆地奮鬥。「無論你做什麼，都要盡你所能，成功總會眷顧每一個人。」許幀允表示目前尚未收到新的任職安排，接下來將會繼續留在北皇后區。

許幀允是第一代韓國裔移民，她於1987年移民美國，26年前加入警察部門．目前則擔任北皇后區勤務指揮中心督察，去年12月剛升至此位。

許幀允出身警察世家，其叔叔在韓國擔任警察局長，有七位兄長擔任警察局長或軍官等職位。但她是家族中首位成為警察的女性。她擁有釜山女子大學的英語文學學士學位，並在印第安納大學和紐約大學分別學習新聞學和會計。在來美國之前，她曾在美國駐韓國大使館擔任行政助理。

當天的晉升典禮上，也有不少華人警察獲得晉升。來自五分局的董飛晉升成為警佐(Sergeant)。董飛已經擔任警察五年，他當初加入警察局的原因是想要幫助人民，服務社區。董飛八歲時來到美國，儘管父母對安全有擔憂，但他們支持兒子的決定。董飛表示：「更高的職位意味著更大的責任，我會再接再厲。」。