曼哈頓樹木覆蓋拓展計畫 華埠綠化有成

華埠綠化有成，曼哈頓區長李文同賀。(記者劉梓祁／攝影)

由於曼哈頓華埠 街道普遍狹窄且建築密集，除少數公園區域外，社區內被指缺乏足夠樹木，不過得益於曼哈頓區長李文(Mark Levine)上任後推出的樹木覆蓋拓展計畫，華埠目前已有逾百棵新樹種植；為此，李文與多名社區代表日前在孔子大廈內舉辦「植樹慶祝會」，表示將繼續支持綠化項目。

李文在兩年前啟動「百萬新樹」(Million Trees)計畫，目的在於發動各社區及民選官員的力量，在曼哈頓範圍內增加樹木覆蓋率；該項目推出後，得到華埠孔子大廈董事會、紐約東華社區協會和市議員馬泰(Christopher Marte)等機構的支持，先後有櫻花樹、楓香樹等樹苗送至華埠。

據孔廈董事會統計，自2023年11月以來，市公園局已在華埠周邊種植122棵新樹；李文表示，樹木不僅令華埠社區更加美觀，還令其成為春季市內最受歡迎的賞花地點之一，特別以孔廈周邊的櫻花樹為首。他指出，在大廈周邊種樹不僅增加了社區對外的吸引力，還會間接促進當地經濟。

東華協會主席于金山回憶說，孔廈櫻花樹的種植歷史可追溯至九一一事件發生後，其改變了華埠居民僅能前往布碌崙 (布魯克林)或華府賞櫻花的選項；他提到，植樹活動多年來得到社區和市府的支持，儘管有一株新種櫻花樹在日前失竊，但公園局已在原處重新種植一顆白色櫻花樹。

據李文辦公室介紹，其目標在2035年前將區內的樹木覆蓋率提高至30%，目前為22%；辦公室發言人指，在極端天氣頻現之下，目前每年超過350名紐約居民因高溫死亡，此數字甚至高於涉及交通事故死亡的人數，而充足樹木可令四周溫度顯著下降，吸收雨水和減少哮喘等疾病的發生率，十分重要。

孔子大廈董事長梅犖生表示，增添綠化不僅為華埠帶來生態益處，同時也提高社區居民的生活質量；當日出席活動的還有市長辦公室社區事務副主任顧雅明、州眾議員李榮恩(Grace Lee)等人。