我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

曼哈頓樹木覆蓋拓展計畫 華埠綠化有成

記者劉梓祁／紐約報導
華埠綠化有成，曼哈頓區長李文同賀。(記者劉梓祁／攝影)
華埠綠化有成，曼哈頓區長李文同賀。(記者劉梓祁／攝影)

由於曼哈頓華埠街道普遍狹窄且建築密集，除少數公園區域外，社區內被指缺乏足夠樹木，不過得益於曼哈頓區長李文(Mark Levine)上任後推出的樹木覆蓋拓展計畫，華埠目前已有逾百棵新樹種植；為此，李文與多名社區代表日前在孔子大廈內舉辦「植樹慶祝會」，表示將繼續支持綠化項目。

李文在兩年前啟動「百萬新樹」(Million Trees)計畫，目的在於發動各社區及民選官員的力量，在曼哈頓範圍內增加樹木覆蓋率；該項目推出後，得到華埠孔子大廈董事會、紐約東華社區協會和市議員馬泰(Christopher Marte)等機構的支持，先後有櫻花樹、楓香樹等樹苗送至華埠。

據孔廈董事會統計，自2023年11月以來，市公園局已在華埠周邊種植122棵新樹；李文表示，樹木不僅令華埠社區更加美觀，還令其成為春季市內最受歡迎的賞花地點之一，特別以孔廈周邊的櫻花樹為首。他指出，在大廈周邊種樹不僅增加了社區對外的吸引力，還會間接促進當地經濟。

東華協會主席于金山回憶說，孔廈櫻花樹的種植歷史可追溯至九一一事件發生後，其改變了華埠居民僅能前往布碌崙(布魯克林)或華府賞櫻花的選項；他提到，植樹活動多年來得到社區和市府的支持，儘管有一株新種櫻花樹在日前失竊，但公園局已在原處重新種植一顆白色櫻花樹。

據李文辦公室介紹，其目標在2035年前將區內的樹木覆蓋率提高至30%，目前為22%；辦公室發言人指，在極端天氣頻現之下，目前每年超過350名紐約居民因高溫死亡，此數字甚至高於涉及交通事故死亡的人數，而充足樹木可令四周溫度顯著下降，吸收雨水和減少哮喘等疾病的發生率，十分重要。

孔子大廈董事長梅犖生表示，增添綠化不僅為華埠帶來生態益處，同時也提高社區居民的生活質量；當日出席活動的還有市長辦公室社區事務副主任顧雅明、州眾議員李榮恩(Grace Lee)等人。

華埠 曼哈頓 布碌崙

上一則

華策會托兒中心畢業禮 幼童演出精彩

下一則

中國尋根夏令營開跑 全美逾150華生參與

延伸閱讀

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
6/30驕傲月大遊行 曼哈頓大規模封路

6/30驕傲月大遊行 曼哈頓大規模封路
布里德提發債 籌3.6億改善基建 盼列11月公投

布里德提發債 籌3.6億改善基建 盼列11月公投
打擊華埠非法擺攤 安世輝籲設立專職崗位

打擊華埠非法擺攤 安世輝籲設立專職崗位

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作