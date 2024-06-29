我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

中國尋根夏令營開跑 全美逾150華生參與

記者尤昱程／紐約報導
「2024中國尋根之旅夏令營」開營儀式。(記者尤昱程 / 攝影)
「2024中國尋根之旅夏令營」開營儀式。(記者尤昱程 / 攝影)

北美華人華裔尋根協會日前在法拉盛舉辦「2024中國尋根之旅夏令營」開營儀式，中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱等人出席授旗；協會會長蔡青娜為營員頒發總統義工獎，據她介紹，今年夏令營是新冠疫情後規模最大的一次，除大紐約地區外，還有來自佛羅里達州、馬里蘭州、賓州等150多個學生參與。

在開營儀式上，除了僑領及嘉賓輪流上台致詞外，最令人感到興奮的是營員代表的發言；今年17歲的朱立軒，即將進入康乃爾大學(Cornell University)就讀，他的理想是加入空軍，成為一位飛行員，「感謝媽媽幫我和兩位弟弟一起報名，相當期待回祖國參加夏令營」，朱立軒說道。

另一位營員梁艷勤則表示，爸爸來自泉州，自幼就聽其說過很多關於老家的故事，今年終於有機會去看那片生養父親的土地；他表示迫不及待踏上旅途，也感謝北美華人華裔尋根協會給予的這個機會。

蔡青娜表示，北美華人華裔尋根協會是美國政府批准的非營利機構，創會宗旨是不忘初心、牢記使命，成為傳承和弘揚中華文化的使者，促進美中兩國青少年的友好交流。

協會常務副會長鄭雄表示，所有領隊老師都經過了嚴格的審核，他們秉持著愛國與奉獻的精神參與夏令營的組織工作；當中還有一些領隊老師特意向公司申請假期，這些付出都是為了讓所有青少年可以順利地參加夏命營，親身體驗中華文化的博大精深及祖籍國的大好河山。

該協會今年共招生了150多名北美青少年參加中國尋根之旅夏令營活動，一共有五個營地，包括河南洛陽營、福建省教育廳營、江蘇省台辦營、福建幼高專營、福建泉州營等；欲了解夏令營更多詳情，可瀏覽網站campofchina.org。

華人 華裔 河南

上一則

曼哈頓樹木覆蓋拓展計畫 華埠綠化有成

下一則

福安康寧同樂日 推動華社健康 20機構設攤 參與踴躍

延伸閱讀

今年首季于斌樞機主教獎助金 8華生獲獎

今年首季于斌樞機主教獎助金 8華生獲獎
紐約樂清同鄉會慶端午 傳播中華文化

紐約樂清同鄉會慶端午 傳播中華文化
紐約教師聯合工會頒獎學金 華生占15%

紐約教師聯合工會頒獎學金 華生占15%
06足球夏令營 6月27日開課 報名從速

06足球夏令營 6月27日開課 報名從速

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作