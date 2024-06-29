中國尋根夏令營開跑 全美逾150華生參與

「2024中國尋根之旅夏令營」開營儀式。(記者尤昱程 / 攝影)

北美華人華裔 尋根協會日前在法拉盛舉辦「2024中國尋根之旅夏令營」開營儀式，中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱等人出席授旗；協會會長蔡青娜為營員頒發總統義工獎，據她介紹，今年夏令營是新冠疫情後規模最大的一次，除大紐約地區外，還有來自佛羅里達州、馬里蘭州、賓州等150多個學生參與。

在開營儀式上，除了僑領及嘉賓輪流上台致詞外，最令人感到興奮的是營員代表的發言；今年17歲的朱立軒，即將進入康乃爾大學(Cornell University)就讀，他的理想是加入空軍，成為一位飛行員，「感謝媽媽幫我和兩位弟弟一起報名，相當期待回祖國參加夏令營」，朱立軒說道。

另一位營員梁艷勤則表示，爸爸來自泉州，自幼就聽其說過很多關於老家的故事，今年終於有機會去看那片生養父親的土地；他表示迫不及待踏上旅途，也感謝北美華人華裔尋根協會給予的這個機會。

蔡青娜表示，北美華人華裔尋根協會是美國政府批准的非營利機構，創會宗旨是不忘初心、牢記使命，成為傳承和弘揚中華文化的使者，促進美中兩國青少年的友好交流。

協會常務副會長鄭雄表示，所有領隊老師都經過了嚴格的審核，他們秉持著愛國與奉獻的精神參與夏令營的組織工作；當中還有一些領隊老師特意向公司申請假期，這些付出都是為了讓所有青少年可以順利地參加夏命營，親身體驗中華文化的博大精深及祖籍國的大好河山。

該協會今年共招生了150多名北美青少年參加中國尋根之旅夏令營活動，一共有五個營地，包括河南 洛陽營、福建省教育廳營、江蘇省台辦營、福建幼高專營、福建泉州營等；欲了解夏令營更多詳情，可瀏覽網站campofchina.org。