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福安康寧同樂日 推動華社健康 20機構設攤 參與踴躍

記者范航瑜／紐約報導
紐約長老會下城醫院27日在紐約中華公所舉辦第13屆「福安康寧同樂日」活動。(記者范航瑜／攝影)
紐約長老會下城醫院27日在紐約中華公所舉辦第13屆「福安康寧同樂日」活動。(記者范航瑜／攝影)

紐約長老會下城醫院(NYP Lower Manhattan Hospital)日前在紐約中華公所舉辦第13屆「福安康寧同樂日」活動，為民眾提供各種健康、醫療福利保險和社會福利資訊，當日也邀請專家帶來亞太裔仇恨事件上報系統介紹、還有一系列文娛表演，吸引大量社區成員參與。

活動當日，助理婦產科主治醫生林峰旭帶來一場有關「更年期後出血」的健康講座，他指出，女性在最後一次來月經的12個月後再次出血，且年齡超過55歲，即屬於更年期後出血現象；他說高達10%的女性會經歷這種情況，但80到90%的概率不是癌症，因此女性無需過度擔心，但仍建議及時就醫。

另一方面，百人會(Committee of 100)社區外展協調員邱莉菲也在活動中提到，百人會近期推出的亞太裔仇恨事件上報系統「亞裔美國人反仇恨追蹤」(AAPI Hate Tracker)，鼓勵目擊者也可提交報告；使用者需在報告頁面填寫是當事人或目擊者，並描述事件的具體時間、地點及簡要情況，幫助執法人員推進調查。

中華公所主席朱超然感謝大家的到來和參與，表示很榮幸能與紐約長老會下城醫院長期合作，共同推動華人社區的健康發展；他強調，中華公所一直致力於為社區提供各種支持，期待在未來能看到更多人關注自己的健康。

此次活動還吸引了多個社區機構和單位的參與，包括康奈爾醫學院、格瑞斯廣場醫院亞裔精神科項目、曼哈頓癌症服務計畫、市長移民事務辦公室、亞美醫師協會、王嘉廉社區醫療中心、華人癌症關懷與支持以及阿茲海默症關愛服務等；約20個機構設置了攤位，為民眾提供各種時下的重要資源和資訊，活動現場，養生太極氣功聯誼會還進行了氣功表演和健身運動示範。

活動包括健康資訊講座、亞太裔仇恨上報系統介紹以及一系列表演，吸引大量社區成員參與...
活動包括健康資訊講座、亞太裔仇恨上報系統介紹以及一系列表演，吸引大量社區成員參與。(記者范航瑜／攝影)
中華公所主席朱超然感謝了大家的到來和參與，並表示很榮幸能與紐約長老會下城醫院長期...
中華公所主席朱超然感謝了大家的到來和參與，並表示很榮幸能與紐約長老會下城醫院長期合作。(記者范航瑜／攝影)

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