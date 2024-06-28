維州再掃黃 按摩中心7華人面臨22項指控

維吉尼亞州切斯特菲爾德警方27日表示，在近日的掃黃活動中再逮捕七名華裔。(取自當地警方官網)

維吉尼亞州(Virginia)切斯特菲爾德(Chesterfield)警方27日表示，近期秘密調查當地的按摩中心，最終逮捕並控罪七名華人 ，他們面臨賣淫等多達22項指控，其中有幾人來自紐約市；本次行動加上此前在當地已抓捕的九名華裔 賣淫女郎，共16名華人落網，當局此前便提到，這些華人可能與一個涉嫌在美國東岸從事商業性人口販賣的中國犯罪團夥有關。

據當地警方，他們在20日逮捕了涉嫌賣淫的七人，分別為來自紐約法拉盛 的44歲陳美珠(Meizhu Chen，以下均音譯)、布碌崙(布魯克林)的38歲黃賽華(Saihua Huang)，以及五名來自維州當地的56歲張秀文(Xiuwen Zhang)、55歲蔣靜(Jing Jiang)、56歲李國強(Guoqiang Li)、54歲蘇雲(Yun Su)、以及54歲劉坤(Kun Liu)；幾人共面臨22項指控，包括賣淫、未持有按摩執照或許可證、以及經營色情場所等。

另外，涉及此次逮捕的按摩中心共有五家，分別為陽光健康按摩中心(Sunshine Health Massage)、幸運星休閒中心(Lucky Star Leisure Center)、XL按摩中心、Aura按摩中心、以及可可水療中心(Coca Spa)。

據悉，此次行動是切斯特菲爾德警方對當地非法按摩中心進行系列調查的一部分，他們在2月底展開調查，在首次掃黃活動中逮捕九名華裔賣淫女，其中八人來自法拉盛。

切斯特菲爾德警察局副局長皮爾龐特(Edward Pierpont)之前便認為，該系列案件可能與使用奴隸工的華裔犯罪組織和人口販運有關，他強調，涉及此案的不僅是按摩店，被帶到美國的華裔受害者也會進入其他行業，如餐飲服務業等，且無從得知有多少人口販運受害者在當地的企業工作；由於害怕報復，受害者往往不敢揭發真相，且常被秘密轉移，增加了執法人員追蹤的難度。

切斯特菲爾德警察局警長麥卡洛(Richard McCullough)表示，許多嫌疑人來自法拉盛不是巧合，「人們從國外抵達這裡，可能以為會獲得按摩治療師資格，不料隨後從紐約轉送到維吉尼亞。」