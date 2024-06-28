反24小時工作制 華人護理員華策會前示威

上百名華人家庭護理員27日在華策會大樓新址前集會。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 上百名華人 家庭護理員、維權團體成員27日前往華人策劃協會位於下東城蘇福克街(Suffolk St)的新址 「華策會一號」前舉行集會，要求華策會停止24小時工作制，並歸還欠薪。

此次抗議是多年來首次在華策會新址前的大規模集會，組織者指出，華策會作為最大的遊說機構之一，多年來一直在阻攔24小時工作制的廢除；此次共有100多名出來控訴的工友們，投訴他們的工資被華策會盜取了共超過2000萬元，示威者高呼，「我們要求華策會停止24小時工作制，償還工友被盜取的工資。」

華策會總裁兼執行長何永康表示，該會從未在任何聽證會上發言，也從未公開作證，或參加過任何集會或立法會議；他表示，華策會認同24小時工作制對家庭護理員來說是「不公平且不可持續的」，並在努力爭取結束24小時工作制。

但他也補充道，家庭護理機構無權拆分24小時制，只有州長和州立法機構才擁有終止24小時工作制的權利，也只有市府和保險公司有權決定是否將24小時工作制改為兩個12小時的輪班制。

關於工資問題，何永康解釋道，華策會家庭服務項目中心隸屬於1199工會(1199SEIU)，根據該工會的條款，和解協議由仲裁員達成，工人可以透過和解協議索回拖欠的工資，「這是由工會管理層決定的，華策會在這方面沒有權利」；2022年2月，1199工會仲裁單位曾裁定，認為旗下42家機構或多或少違反多項法律，並建議雇主出資設立特別薪資基金，解決工資和工時索賠。

現場有抗議者稱，華策會用護工的血汗錢，建起了30多層的豪華大樓；對此何永康表示，「華策會一號」是在其廢棄的老人中心 停車場上建造的，這是華策會自上世紀80年代以來就擁有的地產。