世台聯合基金會7/9辦「UN Go!」 陳建仁將演講

世台聯合基金會將於7月9日及10日，在紐約法拉盛喜來登飯店舉辦「UN Go!」全球培訓計畫年度活動。(記者高雲兒／攝影)

世台聯合基金會(STUF)將於7月9日及10日在紐約法拉盛 喜來登飯店舉辦「UN Go!」全球培訓計畫年度活動，旨在促進海內外青年對台灣及國際議題的深入了解；此次活動特邀前台灣副總統兼前行政院長陳建仁來訪，參與7月9日的晚宴，以支持有關計畫。

「UN Go!」計畫自2023年由世台聯合基金會啟動，目的是讓海內外台裔青年、台灣學生及非政府組織工作者深入理解聯合國 的相關議題及台灣參與國際社會的現狀，激發他們對國際組織及跨國行動的興趣；今年，基金會進一步擴大了計畫的規模和深度，以加強青年與國際議題的聯結，培育具有全球視野的未來人才。

世台聯合基金會執行長林鋕銘在23日的紐約記者會表示，基金會正計畫與數位大學教授合作，針對台灣相關議題共同開發課程。(記者高雲兒／攝影)

世台聯合基金會執行長林鋕銘表示，基金會正計畫與數位大學教授合作，針對台灣相關議題共同開發課程，這些課程將與台灣或美國的大學合作，簽訂備忘錄(MOU)，並在這些大學開設相關課程，特別是為在美的第二代台灣子弟以及來自台灣的學生提供學習機會；此外，參與這些課程的學生將有機會申請至聯合國旗下機構進行實習或擔任研究人員，從而更深入地參與國際組織的工作。

此系列活動中，陳建仁將分享他去年5月於瑞士日內瓦「世界衛生組織國際論壇」上的演講經驗，他當時以台灣行政院長的身份遠程發表演說，講述台灣對抗新冠疫情 的成功策略。

「UN Go!」計畫將於7月10日，在紐約時代廣場的Nomadworks會議空間，舉辦與聯合國永續發展高階政治論壇相配套的周邊會議，會議主題為「揭示地緣政治波紋：評估烏克蘭戰爭對亞太地區風險格局和聯合國永續發展目標的影響」，將探討俄烏戰爭及其對不同地區的影響；會議將邀請包括國防議題專家立法委員沈伯洋、聯合國CoNGO總會長Dr. Liberator Bautista等專家學者參與，活動除邀請陳建仁發表談話外，聯合國機構代表與學者也將同場探討攸關台灣未來的各項議題。

所有民眾均可參加「2024 UN Go!」7月系列活動，共同關心全球重要議題，培養國際洞察力及外交軟實力，將台灣推向世界舞台。請於網站報名參加：stuf.ngo/2024ungo-newyork。

自2009年成立以來，世台聯合基金會已在全球五大洲、33個國家推動各類慈善計畫，並在聯合國多個平台上發聲，包括聯合國經濟及社會理事會(UN ECOSOC)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)以及聯合國全球企業盟約(UNGC)。