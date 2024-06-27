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彭敬湘 接掌銘傳大學美東校友會

記者高雲兒／紐約報導
彭敬湘(左)從前任會長婁筱儀(右)手中接過印信，成為新任會長。(銘傳大學美東校友會提供)
彭敬湘(左)從前任會長婁筱儀(右)手中接過印信，成為新任會長。(銘傳大學美東校友會提供)

銘傳大學美東校友會近期在法拉盛舉行第32屆年會，並進行會長交接儀式，在眾校友和駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕的見證下完成。

校友會向徐朱留弟(中)頒發了「校友之友」獎。(記者高雲兒／攝影)
校友會向徐朱留弟(中)頒發了「校友之友」獎。(記者高雲兒／攝影)

彭敬湘從前任會長婁筱儀手中接過印信，成為新任會長；校友會當晚也向徐朱留弟頒發了「校友之友」獎，以表彰她20多年來對校友會的支持。

新會長彭敬湘由衷感謝前會長及理事們的肯定及鼓勵，表示將在任內秉承校友會的一貫宗旨，對內增進校友情誼、互助扶持、推廣會務，對外則會協調其他社團的共建和諧，以及服務社區；她計畫善用社群媒體加強校友間的聯繫，增進互動，將校友會打造成一個交流與互動的橋梁和平台，吸引更多校友參與，同時校友會也將加強與社區和其他大專院校校友會的互動。

彭敬湘特別提到，銘傳大學美東校友會已成功註冊成為美國防癌協會的一員，將參與每年的「粉紅十月」乳癌防治大遊行活動。

年會當晚席開20桌，出席貴賓及銘傳歷屆會長及校友約200餘人。(記者高雲兒／攝影...
年會當晚席開20桌，出席貴賓及銘傳歷屆會長及校友約200餘人。(記者高雲兒／攝影)

年會當晚席開20桌，出席貴賓及銘傳歷屆會長及校友約200多人，場面熱烈溫馨，褚月梅擔任大會司儀；為了支持該活動，今年已滿百歲的文學大師王鼎鈞贈送了他的作品作為抽獎獎品，包括「回憶錄四部曲全套」和散文集「桃花流水杳然去」及「愛情意識流」。

據悉，銘傳大學創建於1956年底，最初名為「銘傳女子商業專科學校」，是台灣首家私立女子商業學府；1990年7月，學校升格為「銘傳管理學院」，開始招收男女同校學生，1997年更名為「銘傳大學」。

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