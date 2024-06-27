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台灣商會、青商會訪世報 盼反映治安問題

記者尤昱程／紐約報導
台灣商會與台灣青商會拜訪世界日報。(記者尤昱程／攝影)
台灣商會與台灣青商會拜訪世界日報。(記者尤昱程／攝影)

台灣商會和台灣青商會26日拜訪世界日報，與世界日報社長張宗智對談關於紙本報紙對早期移民的重要性，以及對現今社區帶來的影響力；台灣商會會長林慶甫也藉此機會，提出他對華社現況的觀察，同時宣傳與紐約大都會合作的新主題日即將到來。

世界日報社長張宗智(站立)向在座各位展示印報流程。(記者尤昱程 / 攝影)
世界日報社長張宗智(站立)向在座各位展示印報流程。(記者尤昱程 / 攝影)

會議上，張宗智首先向在座各位分享在美台的新聞經歷，他也提到世界日報作為一份美國報紙的四個大方向，分別為自由民主、數位社群、美國心以及華人情，他說，「世界日報始終為一份堅守新聞原則的報紙。」

林慶甫(右)展示本次台灣商會與紐約大都會隊進場將會拿到的贈品。(記者尤昱程 / ...
林慶甫(右)展示本次台灣商會與紐約大都會隊進場將會拿到的贈品。(記者尤昱程 / 攝影)

林慶甫表示，這次來訪世界日報，主要是想反映一些商會的看法，例如華社治安愈來愈差，以及經濟狀況不好，他以自己經營的零售店遭竊為案例，「在華埠開的店幾乎天天都被偷東西，實在苦不堪言，希望藉由世界日報影響力，讓社區關注這些問題。」

青商會會長陳重棨則分享他14歲初來美國之時，如何與世界日報結緣，他回憶，當他2004年從台灣搬到印第安納州時，當地華人超市都會販售一周七天的報紙，他與阿姨常常會到超市買下一個禮拜的份回家仔細閱讀。

台灣商會總幹事黃江美瑩則提及世界日報對她的家而言，是很重要的精神支柱，「我公公婆婆每天都會打開世界日報看，他們覺得這是一個很重要的儀式感，很難被網絡或手機取代。」

與會的還包含台灣商會副會長張再興、副會長張育誠以及台灣青商會幹部蔡秉軒等人，會議尾聲，林慶甫也介紹今年台灣商會將與紐約大都會隊合作的新主題日，將會以「A.I. 台灣」名稱重新包裝，既以人工智慧的熱潮宣傳台灣作為「科技島」，也取其諧音「愛台灣」。

主題日將在8月17日(周六)登場，屆時除入場會拿到一個精美的台灣手提袋外，從下午4時開始，還會有10多個社團在球場外擺攤，讓民眾享受濃濃台灣味的美食與文化。

世界日報 華人超市 大都會

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