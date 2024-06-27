6/30驕傲月大遊行 曼哈頓大規模封路

紐約市同志驕傲大遊行將於30日登場。圖為以往的遊行花車。(本報檔案照)

全球知名的紐約「驕傲月大遊行」(Pride Parade)將於30日(周日)在曼哈頓 登場，交通部門提示，活動當日，曼哈頓中城和下城將有大面積社區需要面臨交通管制和道路封閉的問題。

今年的遊行路線與往年相似，起點位於曼哈頓第五大道交麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)處，路線向南沿第五大道至華盛頓廣場公園(Washington Square Park)附近的西8街、轉向西行；經西8街、格林威治大道(Greenwich Avenue)與克里斯托弗街(Christopher St)至第七大道後再轉向北行，沿第七大道至西16街處結束。

遊行活動將從上午11時開始集結，預計至下午結束，但根據往年經驗，結束時間難以估算；據市交通局(DOT)發布的通知，6月30日(周日)遊行活動期間，曼哈頓將進行大規模道路封閉，除遊行路線本身所在的道路外，封閉區域還包括遊行團隊的集合處和散場處，其中集合區封閉道路以第五大道交33街至25街之間的路段為主軸，與其相交的33街至26街位於第六大道和麥迪遜大道之間的八條道路均將封閉，此外還包括西25街從第五大道至第六大道之間的路段。

紐約驕傲大遊行周日開幕，曼哈頓屆時將有大量道路封閉。(記者許君達／攝影)

散場區需要封閉的道路包括第七大道交15街至19街之間的路段，以及西16、17、18和19街位於第六大道和第九大道之間的路段；此外還有兩條屬於混合區的道路需要封閉，分別為克里斯托弗街位於第七大道與西城大道(West St)之間的路段，以及格林威治街位於第六大道和第八大道之間的路段。

遊行封閉期間，上述道路無法通行非緊急公務車輛，因此除私家車無法通過外，以往進入該區域的公車也會相應打亂正常運營；而在遊行路線上，開放給行人穿越道路的路口共有九處，分別位於第五大道交23街、21街、17街、14街、13街、10街，以及第七大道交10街、13街和14街處。