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「追求真相、勿忘歷史」 博登書屋6/28系列新書發表

記者許君達／紐約報導
紐約博登書屋即將舉辦新書發布會，其中包括探究1989年中共以屠殺的方式終結民主運動的決策過程的歷史著作「鄧小平在1989」等。(官網截圖)
紐約博登書屋即將舉辦新書發布會，其中包括探究1989年中共以屠殺的方式終結民主運動的決策過程的歷史著作「鄧小平在1989」等。(官網截圖)

紐約中文出版機構博登書屋近期連續出版了一系列新書，內容涵蓋歷史與中國民主等方面，並將於本月28日(周五)在曼哈頓舉辦「追求真相、勿忘歷史」新書發布會，歡迎對這些課題感興趣的讀者參與。

本季推出的歷史類新書包括戴晴的「鄧小平在1989」最新版、中國民間檔案館編輯的「煉獄歸魂——大飢荒年代的『星火』倖存者的回憶」、由中國行動編輯委員會發起的徵文比賽的兩部獲獎論文集「如何終結專制——全民非暴力不合作行動方案文集」和「論專制的危害——討專制檄文集」，也由博登書屋予以出版發行；此外，新書還包括紐約市立大學(CUNY)政治學華裔教授夏明的最新著作「政治維納斯——從一無所有到中國民主」。

紐約博登書屋2020年成立，出版範圍包括當代中國及世界的時政、社科、人文歷史等方面，尤其專注於一些在中國無法出版的文字作品與學術專著，旨在為中文世界保留更多獨立的聲音；成立至今，博登書屋已出版超過200部作品，均通過亞馬遜全球發行，並與包括許章潤、張千帆、榮劍等在中國境內受到打壓的學者保持了密切的合作關係。

「追求真相、勿忘歷史」新書發布會將於6月28日(周五)上午10時開始，在曼哈頓第五大道365號的市大研究生院(CUNY Graduate Center)的9205號房內舉行。

曼哈頓 紐約市 亞馬遜

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