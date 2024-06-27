「唱響希望」鋼琴走進法拉盛鬧區 供路人彈奏聆聽

住在皇后區的Carole及她的丈夫Aiden前來彈奏。(記者高雲兒／攝影)

紐約「唱響希望」(Sing for Hope)公益組織近期在紐約各地展開了鋼琴展覽活動，共出動15台鋼琴分散在紐約市 五大區的各個角落，供民眾演奏、聆聽、互動和享受，將一直持續至本月30日(周日)。

Carole和Aiden合奏了一曲莫扎特奏鳴曲，吸引了眾多路人駐足觀看和聆聽。(記者高雲兒／攝影)

其中法拉盛 市中心的利普曼廣場(Lippman Plaza)目前也設有一台鋼琴，吸引不少民眾彈奏，琴聲在人來人往間傳開，眾多路人也駐足觀看和聆聽；居住在皇后區的一對夫婦Carole與Aiden也前來彈奏，由Carole彈奏鋼琴，Aiden則演奏自己帶來的長笛。兩人合奏了一曲莫扎特奏鳴曲，曼妙的樂曲非常動聽。

Carole和Aiden合奏了一曲莫扎特奏鳴曲，吸引了眾多路人駐足觀看和聆聽。(記者高雲兒／攝影)

Carole表示，自該項目於14年前發起以來，她就積極參與，經常前往各大行政區彈琴，「我到處尋找鋼琴演奏，因為我覺得這很有趣，同時也能結交許多愛音樂的朋友，或來自不同文化背景的朋友」；當她聽聞今年活動再次展開，Carole便來到家附近的法拉盛彈奏。她表示，這期間將會經常來此彈琴。